Ekinops: finalisation du projet EMBRACE

(CercleFinance.com) - Ekinops annonce la finalisation du projet EMBRACE, un projet collaboratif franco-canadien lancé début 2021 et piloté par Orange Innovation en partenariat avec trois acteurs industriels, et auquel a participé la société de solutions de connectivités réseau.



Ayant obtenu la mention 'Excellent' lors de son évaluation finale, EMBRACE a atteint son objectif principal à savoir réaliser une transmission optique multi-bandes (S+C+L) de 240 canaux dans un scénario métropolitain (4 x 100 km), la première démonstration connue de ce type.



Ce projet offrira un avantage concurrentiel important aux partenaires industriels impliqués dans la fabrication des sous-systèmes clés du projet, dont Ekinops pour les amplificateurs Raman discrets en bande S (facilement extrapolables à d'autres bandes).





