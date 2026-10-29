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Ekinops et Orange Business s'attaquent à l'empreinte carbone des réseaux
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 18:21

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Ekinops (-0,88%) et Orange Business ont annoncé jeudi un plan commun pour réduire l'empreinte carbone des équipements réseau, de leur fabrication à leur utilisation chez les clients.

Le plan annoncé jeudi 29 octobre par Ekinops vise à réduire l'empreinte carbone des équipements réseau, notamment lorsqu'ils sont utilisés chez les clients. Ces deux postes représentaient 43% des émissions d'Orange Business l'an dernier. Le partenariat s'inscrit dans l'objectif du groupe Orange d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.

Ekinops examinera la consommation d'énergie de ses équipements selon leur configuration. Le fournisseur compte aussi améliorer leur conception pour faciliter les réparations et le recyclage.

Le travail portera également sur les émissions liées à la fabrication et au transport. Orange Business intégrera les innovations de son partenaire dans ses futurs réseaux et solutions.

Des objectifs encore à préciser

"Ce plan de décarbonation témoigne d'un véritable partenariat, centré sur des bénéfices environnementaux mesurables", a déclaré dans un communiqué Sébastien Bernard, responsable du développement durable et des risques chez Ekinops.

Un suivi de la performance environnementale des produits est prévu, mais aucun objectif chiffré de réduction des émissions ni aucun calendrier de mise en oeuvre ne sont précisés.

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