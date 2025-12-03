Ekinops : émergence d'un double-creux sur 1,43E
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 13:04
Le prochain objectif sera la base du 'gap' de -33% du 11 octobre (1,85E) puis le comblement du 'gap' des 2,755E, puis l'ex-support majeur des 3,1E
Valeurs associées
|1,6860 EUR
|Euronext Paris
|+18,23%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 03/12/2025 à 13:04:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
En difficultés ces dernières années, le spécialiste des paiements Worldline entre dans une "bonne dynamique" avec de premiers signaux de rebond, assure son directeur général Pierre-Antoine Vacheron un mois apès avoir dévoilé un plan de relance. "Les résultats sur ... Lire la suite
-
Wall Street poursuit sa progression en 2025 : +10% pour le Dow Jones, +15% pour le S&P 500 et +20% pour le Nasdaq. Une hausse qui alimente les craintes de bulle, mais derrière ces chiffres, la réalité est plus contrastée : bénéfices solides, disparités sectorielles ... Lire la suite
-
Le TFA est un composé qui, selon plusieurs études, paraît nocif pour le foie et la fertilité, et fait courir aux fœtus le risque de malformations. Les pouvoirs publics ont relevé la présence de TFA, "polluant éternel" de la famille des PFAS, dans 92% des eaux en ... Lire la suite
-
Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation IFRAP, était l'invitée de l'émission Ecorama du 3 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la suspension de la réforme des retraites, les conditions posées par les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer