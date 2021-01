EKINOPS : Ekinops soutient l'initiative européenne CELTIC EMBRACE - Obtention d'une subvention de 0,6 M EUR

Paris - 26 janvier 2021 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir obtenu une subvention de plus de 560 000 € de la région Bretagne pour son soutien au projet EMBRACE, une initiative européenne collaborative dans le cadre du programme de recherche EUREKA CELTIC et PSPC-Régions qui a pour objectif de transformer l'architecture de réseau optique multi-bandes.

Le projet rassemble les principaux acteurs de l'univers des réseaux à travers toute l'Europe. Ekinops collabore étroitement avec Orange (leader du projet) pour développer des innovations qui devraient permettre de transporter plus de 100 Tbps (térabits par secondes) sur plusieurs centaines de kilomètres sur une seule fibre. L'objectif d'EMBRACE est de fournir une capacité sans précédent aux réseaux optiques existants pour des applications allant du métro à la longue distance. Le projet vise ainsi à aider les opérateurs à tirer le meilleur parti de leur infrastructure fibre existante pour maximiser leur retour sur investissement, prolonger la durée de vie de la fibre et faire face à une demande en constante évolution.

« Avec le déploiement de la 5G et du réseau optique à haut débit, la pression sur les actifs de fibre existants est énorme. Ce projet répond au besoin croissant d'une solution de transport optique plus économique et plus agile et s'aligne parfaitement sur l'un des principes fondamentaux d'Ekinops : permettre aux opérateurs d'extraire le maximum de capacité de leurs équipements existants », commente Vincent Munière, Directeur de la technologie & de la R&D chez Ekinops.

« Le fait d'être sélectionné pour soutenir ce projet d'envergure mondiale témoigne de l'engagement de longue date d'Ekinops en matière de R&D et d'innovation. Nous voulons placer la barre très haut dans ce nouveau domaine et nous avons hâte de débuter cette collaboration. », ajoute Vincent Munière.

Le projet EMBRACE fournira une solution de backhaul fiable et rentable pour les systèmes 5G nouvellement lancés et devrait ajouter une bande passante exploitable au-delà de 300 nm. EMBRACE débutera début de 2021 et devrait durer trois ans.

EMBRACE est financé par Bpifrance et la région Bretagne avec Lannion Trégor Communauté dans le cadre du programme PSPC-Régions, et parrainé par Eureka CELTIC, Pôle de Compétitivité « Images & Réseaux », Pôle de Compétitivité « ALPHA Route de Lasers et des Hyperfréquences ».

Pour en savoir plus : www.ekinops.com.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

