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EKINOPS : Ekinops signe un protocole d'accord avec un opérateur télécom européen de rang 1 en vue du déploiement d'un réseau optique d'envergure
information fournie par Actusnews 30/03/2026 à 07:30

PARIS, le 30 mars 2026 - 7h30 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services et aux entreprises, annonce la signature d'un protocole d'accord avec un opérateur télécom européen majeur (Tier 1).

Cet accord s'inscrit dans le cadre de discussions avancées entre les deux parties en vue de la conclusion d'un accord cadre dans les prochains mois.

Le protocole d'accord porte sur la fourniture par Ekinops d'équipements de transport optique basés sur la technologie WDM, destinés au déploiement d'un réseau optique haut débit au niveau national. Au-delà des systèmes pour l'infrastructure télécom, Ekinops fournirait également l'outil de gestion de réseau, basé sur sa solution Celestis, ainsi que des logiciels et services professionnels associés.

Ce projet cadre majeur, qui serait déployé sur plusieurs années, confirme la pertinence et la compétitivité des solutions de réseaux optiques d'Ekinops auprès des grands opérateurs européens et mondiaux et témoigne de leur confiance croissante dans ces solutions.


Contact EKINOPS
contact@ekinops.com
Contact INVESTISSEURS
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Relation investisseurs
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr
Contact PRESSE
Amaury Dugast
Relation presse
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74
adugast@actus.fr

À propos d'Ekinops
Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.
Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.
Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :
• Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;
• Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD WAN et le SSE.
Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).
Plus d'informations sur Ekinops.com

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