EKINOPS : Ekinops sélectionné par TDC NET pour lancer des services Ethernet de gros pour les opérateurs au Danemark

PARIS, 4 novembre 2025, Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur de référence de solutions de solutions de télécommunications et de cybersécurité SASE à destination des opérateurs de télécommunications et des entreprises, annonce aujourd'hui avoir été choisi pour moderniser et améliorer les services Ethernet de gros ( Wholesale ) de TDC Net, principal fournisseur de télécommunications au Danemark, grâce à ses derniers équipements d'accès Ethernet (EAD) certifiés MEF 3.0 * fonctionnant sous le logiciel d'exploitation OneOS6.

Les EADs sélectionnés, 1647 et 1651, sont conçus pour répondre à la demande croissante de services Ethernet opérateurs ( Carrier Ethernet ) à haut débit, offrant jusqu'à 10 Gb/s (gigabit par seconde). Ces produits proposent une variété de fonctionnalités telles que la gestion avancée du trafic, la qualité de service (QoS) et des outils avancés d'exploitation et de maintenance (OAM), permettant à TDC NET de fournir des services Ethernet évolutifs et de haute qualité à ses clients opérateurs, garantissant une connectivité sans faille et un transfert de données à grande vitesse.

Le logiciel OneOS6, système d'exploitation de routage de niveau 3 reconnu et éprouvé équipant les routeurs Ekinops, est désormais disponible pour les équipements EAD de niveau 2. Grâce à ses fonctionnalités avancées et son architecture ouverte, OneOS6 constitue un atout majeur pour les fournisseurs de services et les entreprises, simplifiant les opérations, réduisant les coûts et offrant des services réseau de qualité opérateur.

« Nous sommes ravis de collaborer avec TDC NET et de moderniser leurs services Carrier Ethernet avec nos dernières solutions EAD », déclare Frank Dedobbeleer, Directeur du Développement EMEA & APAC chez Ekinops . « Nous sommes convaincus que nos solutions avancées permettront à TDC NET d'offrir une expérience client supérieure, tout en assurant une connectivité sans faille et un transfert de données à grande vitesse. »

Pour plus d'information sur les services de connectivité d'Ekinops

https://www.ekinops.com/solutions/voice-data-access

FIN

* Metro Ethernet Forum - https://www.mplify.net/

À propos de TDC NET

TDC NET crée l'infrastructure numérique du futur, afin que le Danemark puisse continuer à être à la pointe du développement. Pour en savoir plus sur TDC NET, visitez leur site web : Qui est TDC NET ?

Contact Ekinops :

Amaury Dugast - Relation presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires:

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée. OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données. Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io. et de SSE d'Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur cinq continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur Ekinops.com