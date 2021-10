EKINOPS : Ekinops renforce sa présence au Royaume-Uni et signe un contrat de distribution avec Exertis pour sa marque OneAccess

Paris, 20 octobre 2021 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir renforcé sa présence au Royaume-Uni en étoffant son équipe de vente et en signant un accord de distribution, portant sur l'intégralité de son portefeuille de produits d'Accès sous sa marque OneAccess, avec Exertis, l'un des distributeurs de technologies les plus importants et les plus dynamiques du pays.

Adopté par les opérateurs et fournisseurs de services du monde entier, le portefeuille OneAccess d'Ekinops offre un large choix de solutions physiques et virtualisées innovantes pour les services réseau des entreprises. Les routeurs de la marque OneAccess sont déployés avec les services intégrés OneOS6, avec des fonctions réseau, telles que le SD-WAN, qui peuvent être activées à la demande.

Parallèlement à cet accord de distribution, Ekinops a également renforcé son équipe de vente au Royaume-Uni et en Irlande.

“ En tant que distributeur de technologies parmi les plus importants et reconnus au Royaume-Uni, nous sommes fiers de nouer des partenariats forts avec les fournisseurs, qui nous permettent de proposer à nos clients des solutions de qualité et économiques, ” déclare Tom Cox, Directeur commercial de la division Entreprises chez Exertis. “ Ekinops et son portefeuille OneAccess incarnent ces valeurs. Nous sommes impatients de proposer à nos clients le portefeuille OneAccess, une marque largement reconnue, fiable et éprouvée et ainsi de faciliter la mise en place de solutions réseau de nouvelle génération. "

“ Une approche agile et axée sur des partenariats forts est au cœur de l'offre d'Ekinops " commente Frank Dedobbeleer, vice-Président, Ventes EMEA & APAC chez Ekinops. " Pour y parvenir, il est essentiel que, parallèlement à notre présence commerciale régionale, nous disposions d'un partenaire de distribution qui partage nos valeurs."

“ Nous sommes fiers de notre forte présence mondiale. En 2020, 63% de notre chiffre d'affaires était réalisé à l'international, une tendance à la hausse en 2021 que nous entendons poursuivre, ” ajoute Frank Dedobbeleer. “ Le secteur britannique et irlandais des télécommunications connaît une période de croissance et de transformation passionnante, y renforcer notre présence et nos investissements est donc essentiel. ”

Pour plus d'informations sur les solutions OneAccess d'Ekinops, veuillez consulter : https://www.ekinops.com/solutions/

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

