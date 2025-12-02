 Aller au contenu principal
EKINOPS : Ekinops réalise une transmission optique à 800 Gbit/s de près de 800 km sur le réseau longue distance d'Orange
information fournie par Actusnews 02/12/2025 à 18:00

Paris, 2 décembre 2025 Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur de référence de solutions de télécommunications et de cybersécurité à destination des opérateurs de télécommunications et des entreprises, annonce la réussite d'une transmission optique à 800 Gbit/s (gigabits par seconde) sur 757 km en conditions réelles sur le réseau longue distance d'Orange.

Cette transmission a été réalisée sur un lien optique d'Orange, reliant un data centre de Bordeaux et un data centre de Marseille. Cet axe, crucial pour Orange en termes de connectivité entre ces 2 data centres, permet de transporter de la capacité afin de permettre une interconnexion directe vers ses capacités sous-marines transatlantiques. La solution Ekinops a permis une transmission à 800 Gbit/s sans erreur sur la liaison et avec le niveau de performance requis.

L'essai repose sur la technologie FlexRate™ et les transpondeurs cohérents d'Ekinops de dernière génération. Il démontre la capacité d'Ekinops à innover et à améliorer constamment les performances de ses solutions de transport optique pour répondre aux enjeux de ses clients, tout en s'adaptant aux contraintes des réseaux existants.

Ce résultat de tests en conditions réelles valide :

  • L'utilisation des transpondeurs Ekinops sur un système optique tiers existant : une façon d'opérer du spectre de façon diversifiée.
  • La performance des solutions optiques françaises en technologie cohérente permettant de répondre aux besoins d'augmentation du trafic sur des artères optiques longue-distance.

Jean-Louis Le Roux, Executive Vice President International Networks chez Orange , déclare : « Cet essai démontre l'engagement d'Orange à offrir des services réseau toujours plus performants, variés et de nouveaux services à haut débit sur notre réseau longue distance terrestre, qui, combiné à nos réseaux sous-marins, offre une connectivité globale résiliente souveraine et sécurisée pour nos clients. La proximité d'Ekinops et des laboratoires d'Orange à Lannion a facilité les tests de faisabilité technique, avant la mise en place sur le réseau réel. »

Philippe Moulin, Directeur général par intérim d'Ekinops ajoute : « Nous sommes très satisfaits de la performance de nos transpondeurs 800G (PM_800FR04) lors de cet essai terrain. Ce succès démontre notre expertise à développer de façon souveraine des solutions optiques parmi les plus performantes du marché, et notre approche ouverte permettant d'introduire nos transpondeurs sur un réseau optique existant. Nous démontrons aussi notre capacité à collaborer avec de grands opérateurs de réseaux comme Orange sur toutes les phases d'évolution de leurs réseaux. »

En savoir plus sur la gamme complète de solutions de réseau optique Ekinops ici .

-fin-

Contact Ekinops :

Amaury Dugast - Relation presse Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

  • Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.
  • OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.
  • Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io et de SSE d'Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation et d'opérations à l'échelle mondiale. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997 Plus d'informations sur Ekinops.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l5lvYMpmZGqZl3FuZpaZaZZlZmtnxZObbpTKlGVuapyVbp6UnGpomcjGZnJmmGtq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95364-02.12.2025.ekinops_pr_fr_orange-oinis_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
