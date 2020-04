EKINOPS : Ekinops permet à CM'IN de renforcer ses services haut débit résidentiels et d'entreprise avec une infrastructure optique à 100G

Paris - 23 avril 2020 - Chartres Métropole Innovations Numériques (CM'IN), opérateur de services de télécommunication de proximité basé en Eure et Loir (France), a considérablement amélioré ses capacités de services grâce à Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises.

L'infrastructure numérique de CM'IN, située à 90 km au sud-ouest de Paris, joue un rôle essentiel dans le soutien de l'économie locale, en mettant en œuvre des services numériques et en fournissant une connectivité à large bande pour les entreprises et les résidents.

CM'IN a demandé à Ekinops d'augmenter à 100G la bande passante de son réseau monofibre reliant le territoire de Chartres à deux grands datacenters parisiens, lui permettant ainsi de continuer à développer ses services voix, hébergement et télévision sans sacrifier les performances du réseau.

" La technologie et le service reçus d'Ekinops ont été remarquables, " commente Alain GUILLOTIN, Directeur général de CM'IN. " L'équipe a parfaitement compris nos besoins et a su proposer une solution simple et rapide à mettre en œuvre. Ekinops nous a grandement aidés dans notre mission, qui consiste à ce que le territoire de la Métropole de Chartres reste une ville connectée et innovante en matière de services numériques. Nous avons pu constater un avantage immédiat à cette solution qui nous a notamment permis de remporter un nouveau projet majeur. "

En déployant la solution de transport optique Flexrate PM_200FRS02-SF, ainsi que le module d'agrégation PM_100G-AGG, Ekinops a décuplé les vitesses de réseau de CM'IN, qui sont passées de 10G à 100G, permettant ainsi de pérenniser l'infrastructure existante et de faire face à l'accroissement des services résultant de la consommation de données. Le déploiement de la solution Ekinops 100G a été effectué en seulement quatre semaines, avec un impact minimal sur la base installée de CM'IN et les opérations de ses clients.

" Chaque année, la pression exercée sur les fournisseurs de services de télécommunication pour accroitre la bande passante augmente, parallèlement à l'appétit des clients résidentiels et professionnels pour des services cloud gourmands en échange de données. », commente Thierry Varona, Directeur des ventes France d'Ekinops. " Nos solutions de transport optique permettent aux fournisseurs de services de transformer radicalement la vitesse de leurs réseaux, sans subir les désagréments de coûts, de temps et d'environnement liés à la pose d'une nouvelle fibre. Nous sommes ravis de travailler avec CM'IN et de faire une telle différence pour l'avenir de son activité et pour les résidents de Chartres. "

Plus d'informations sont disponibles sur le site internet d'Ekinops.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.



Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 24 184 336

Plus d'informations sur www.ekinops.com

