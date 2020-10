EKINOPS : Ekinops OneOS6-LIM et la plateforme Lanner NCA1515 certifiés pour le réseau mobile de Verizon

Rockville - 27 octobre 2020 - Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, est heureux d'annoncer la certification de la solution jumelée Ekinops OneOS6-LIM et Lanner NCA-1515 / L-1515 sur le réseau Verizon Wireless. La certification dans le cadre du programme Verizon Wireless Open Development Initiative (ODI) permet à un produit de se connecter au réseau mobile de l'opérateur Verizon.

Cette solution, combinant les technologies de Lanner et d'Ekinops, permet aux opérateurs américains utilisant le réseau Verizon de proposer à leurs clients de nouveaux cas d'usage et de nouveaux services pour les équipements universels sur site client (uCPE) avec l'assurance que ce couplage fonctionnera sans problème sur le réseau. En plus des améliorations en matière de performance, la solution offre un environnement ouvert et multifournisseurs avec un accès 4G et une connectivité mobile fiable à la périphérie du réseau.

OneOS6-LIM est la solution logicielle modulaire d'Ekinops dotée d'une gamme complète de services logiciels intégrés, tels que le routage, le SD-WAN et la sécurité, auxquels peuvent s'ajouter toute autre VNF (Virtual Network Functions / fonction réseau virtualisée) d'Ekinops ou tierces certifiées. Entièrement ouverte, prenant en charge l'automatisation et la programmabilité du réseau, OneOS6-LIM transforme l'uCPE de Lanner en une plateforme de virtualisation multi-services, hautement évolutive et à haute performance. La résultante est une combinaison logicielle et matérielle optimale maximisant les performances et minimisant les investissements et les coûts liés au déploiement de réseaux virtualisés.

En y ajoutant le logiciel Ekinops SD-WAN Xpress (en option), cette plateforme se transforme en une solution SD-WAN performante, simple, économique et sécurisée, sans migration complexe et remise en cause des investissements antérieurs.

« L'obtention de la certification Verizon Wireless Open Development marque une étape clé dans la commercialisation de notre logiciel OneOS6-LIM aux États-Unis », déclare Kevin Antill, vice-président des ventes EKINOPS pour l'Amérique du Nord. « Cela signifie que Verizon, les partenaires Verizon et les opérateurs américains utilisant le réseau Verizon peuvent proposer une solution très rentable pour prendre en charge de nouveaux services réseau adaptés à la transformation numérique des entreprises et l'accès au réseau 4G Verizon. »

« La certification Verizon sur le couplage Lanner / Ekinops garantit non seulement la fiabilité globale de la solution, mais elle aide surtout les clients à raccourcir les délais de mise sur le marché. », déclare Sven Freudenfeld, CTO de la Business Unit Applications Lanner Telecom.

Après avoir satisfait aux exigences strictes de certification du programme Verizon Wireless Open Development, le pack Lanner/Ekinops est désormais disponible à l'achat et à l'intégration dans des applications destinées à être déployées sur le réseau Verizon Wireless. Les clients Verizon peuvent vérifier cette certification sur la page suivante : https://opendevelopment.verizonwireless.com/device-showcase/device/12677.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

