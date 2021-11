EKINOPS : Ekinops, lauréat du Prix spécial du Jury des Oscars des Entreprises

Paris – 10 novembre 2021 – 8h00 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, est heureux d'annoncer qu'il a reçu le Prix spécial « coup de cœur » du Jury à l'occasion de la 9ème édition des Oscars des Entreprises des Côtes-d'Armor, qui mettent en lumière la richesse et le dynamisme du tissu économique costarmoricain.

Les Trophées des Oscars sont organisés chaque année par l'Association des Oscars des Côtes-d'Armor comprenant la CCI 22, Côtes d'Armor Destination, l'Ordre des Experts-Comptables de Bretagne, le Crédit Agricole des Côtes d'Armor et le Conseil Départemental. Ils bénéficient du soutien d'Enedis et de Bretagne Commerce International.

Lors de la cérémonie des éditions combinées 2020 et 2021, qui s'est déroulée hier soir à Saint-Brieuc (Côtes- d'Armor), une dizaine d'entreprises se sont vu remettre un prix soulignant leur réussite, à travers la création de richesses économiques et d'emplois, leur esprit d'initiative via des projets exemplaires ou innovants, leur implication dans le développement de leur territoire et leur exemplarité.

Le jury des Oscars des Entreprises, constitué d'experts du monde économique, de la formation et des médias, a délibéré sous la présidence de Clarisse Le Court (fondatrice et dirigeante de Claripharm) pour l'édition 2020 et a remis à Ekinops le Prix spécial « coup de cœur » du Jury, qui récompense une entreprise pour ses innovations dans son secteur, sa performance en matière de croissance et la mise en place d'actions assurant sa pérennité ou son développement, notamment à l'international. En outre, la notion de valorisation de l'attractivité du territoire constitue un élément différenciant pour ce prix.

« Notre innovation, qui est à la fois matérielle et logicielle, permet de livrer à nos clients, les opérateurs télécoms et fournisseurs de services, des solutions qui sont à la fois plus performantes, moins coûteuses et plus flexibles que celles de nos concurrents. », déclare Didier Brédy, Président – Directeur général d'Ekinops. « Nous sommes très attachés à notre ancrage breton, qui est un territoire de hautes compétences en matière d'ingénierie télécoms et de fibre optique. Cet ancrage nous anime dans notre ambition de recréer un acteur télécom français majeur. »

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

