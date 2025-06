EKINOPS : Ekinops finalise l'acquisition d'Olfeo et devient acteur de la cybersécurité des réseaux

PARIS, le 2 juin 2025 – 8h50 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital d' Olfeo , éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE ( Secure Service Edge ). Cette opération, dont la réalisation définitive restait soumise à certaines conditions usuelles, avait été annoncée par voie de communiqué de presse le 15 mai 2025 [1] .

Ce rapprochement donne naissance à un acteur européen de référence sur le marché de la cybersécurité des réseaux, sur les segments en pleine croissance du SSE ( Security Service Edge ) et du SASE ( Secure Access Service Edge) , en portant cette expertise française sur la scène européenne et internationale.

Modalités finales de l'opération

Ekinops a acquis, le 30 mai 2025, 100% du capital d'Olfeo, via sa holding Oscar SAS, auprès de ses actionnaires fondateurs, financiers et salariés.

Cette acquisition a été payée intégralement en numéraire, sur fonds propres et grâce à la ligne syndiquée de crédit croissance externe dont dispose Ekinops auprès de ses partenaires bancaires.

L'équipe de direction d'Olfeo est pleinement engagée dans ce rapprochement. À ce titre, Alexandre Souillé, fondateur et Président d'Olfeo, et son équipe poursuivront le développement de l'activité de cybersécurité au sein d'Ekinops.

Olfeo est consolidé dans les comptes d'Ekinops à compter du 1 er juin 2025.

Olfeo, leader français du SSE, sécurité web pour les entreprises

Créé en 2003 et basé à Paris, Olfeo est un éditeur de logiciels de cybersécurité permettant de sécuriser les systèmes d'information des entreprises contre les cyberattaques et les risques liés à l'utilisation d'Internet par les collaborateurs. Les solutions de passerelles de sécurité web d'Olfeo sont commercialisées via un modèle d'abonnement et disponibles en SaaS ( Software as a Service ) ou « on-premise » (sur site).

Olfeo est l'un des leaders européens du SSE ( Security Service Edge ) et propose une solution de sécurité web combinant de nombreuses couches de sécurité (SWG, CASB, DNS, DLP, etc.) [2] pour protéger les systèmes d'information des entreprises.

Fort de 60 collaborateurs, dont la moitié en R&D, Olfeo sécurise les accès réseaux et web de plus de 500 clients et partenaires (entreprises, collectivités territoriales, établissements de santé, opérateurs de services ou d'infrastructures de l'Etat français – Opérateurs d'Intérêt Vital et Opérateurs de Service Essentiels – etc.).

Olfeo a réalisé 6,3 M€ de revenu annuel récurrent (ARR) en 2024 pour une marge d'EBITDA [3] supérieure à 20%.

Ekinops devient un acteur majeur en Europe du marché Secure Access Service Edge (SASE)

La convergence des enjeux de connectivité réseau et de cybersécurité est aujourd'hui au cœur des transformations numériques des entreprises.

Les opérateurs sont extrêmement demandeurs de solutions de cybersécurité des réseaux souveraines , mono-vendeur, disponibles immédiatement et alliant performance, sécurité, simplicité de déploiement et conformité réglementaire.

Le marché global du SASE ( Secure Access Service Edge ) pour la cybersécurité des réseaux est estimé à plus de $9 Mds [4] en 2025, avec un taux de croissance annuel moyen de +13% sur les prochaines années.

Ekinops ambitionne de se positionner, à compter de 2026, sur le segment du « SASE unifié » ( Unified SASE ), avec une solution entièrement intégrée qui cible plus particulièrement les entreprises de taille intermédiaire (PME, ETI). Ekinops souhaite l'adresser en extension de sa base installée avec les opérateurs télécoms majeurs. Ce segment de marché du Unified SASE est évalué à plus de $600 M 3 en 2025, avec un taux de croissance annuel moyen de +27% sur les prochaines années.

Ensemble, Ekinops et Olfeo seront ainsi en mesure de répondre aux besoins croissants des organisations publiques et privées en matière de sécurité des accès cloud et d'infrastructures réseau agiles, en proposant une technologie européenne, performante et responsable.

Pour plus d'informations, lire le communiqué de presse du 15 mai 2025 :

Ekinops signe l'acquisition d'Olfeo, éditeur de logiciels de cybersécurité pour entreprises

Conseils de l'opération

Conseils d'Ekinops LAZARD VILLECHENON SQUARENESS DIANOIA ACTUS Conseil M&A Due diligence

& conseil juridique Due diligence financière Due diligence technique Communication financière

Conseils d'Olfeo INFLEXIONPOINTS JONES DAY Conseil M&A Conseil juridique

A propos d'Olfeo

Olfeo est un éditeur français de solutions de passerelle de sécurité web et de Security Service Edge (SSE) des accès internet et cloud.

Les solutions Olfeo, commercialisées en mode Saas, disponibles dans le cloud et on-premise, offrent le plus haut niveau de protection en combinant des fonctions de SWG, de CASB , de filtrage DNS, DLP, etc.

Leader français de la sécurisation des accès Internet depuis plus de 20 ans, Olfeo est adopté par plus de 500 organisations (clients et partenaires) soucieuses de leur conformité, de leur cybersécurité et de leur indépendance numérique.

Plus d'informations sur www.olfeo.com



A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée ;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données ;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur www.ekinops.com

[1] communiqué de presse du 15 mai 2025 : Ekinops signe l'acquisition d'Olfeo, éditeur de logiciels de cybersécurité pour entreprises

[2] SWG : Secure Web Gateway (passerelle web sécurisée) - CASB : Cloud Access Security Broker (intermédiaire de sécurité d'accès au Cloud) - DNS : Domain Name System , Système de nom de domaine - DLP : Data Loss Prevention (prévention de la perte de données)

[3] L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité (i) des dotations et reprises d'amortissements et provisions et (ii) des charges et produits liés aux paiements en actions.

[4] source : Dell'Oro Group