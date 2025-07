EKINOPS : Ekinops étend la capacité du réseau optique longue distance de Telegraph42

Paris, 22 juillet 2025 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur de référence de solutions de télécommunications et de cybersécurité SASE à destination des opérateurs de télécommunications et des entreprises, annonce avoir été choisi comme partenaire stratégique par Telegraph42 Management GmbH, le principal fournisseur de capacité de transmission et de connexions en fibre optique dans la région eurasienne, pour moderniser et étendre la bande passante de son trafic international.

Telegraph42 est un pionnier dans la création et la construction de nouveaux canaux de transmission de données haute vitesse et de faible latence dans la région eurasienne.

Le projet, initié en mai 2024, consiste à faire transiter un canal optique en utilisant des solutions Ekinops (PM_200FRS02-2) sur une infrastructure existante fournie par un équipementier tiers (mode « alien » wavelength ) pour fournir un service de longueur d'onde de 100G (100 gigabits par seconde) à un opérateur télécoms majeur, client de Telegraph42 dans la région. Une solution qui permet d'obtenir une connexion longue distance, puissante et économique grâce à la distance de transmission non régénérée.

Ekinops déploie depuis des années des longueurs d'onde en mode « alien » pour des clients en utilisant sa technologie FlexRate™ sur tous types d'équipements DWDM de quasi tous les équipementiers. L'expertise d'Ekinops dans le déploiement de longueurs d'onde en mode alien assure aux opérateurs une opération fluide et sans problème de leur réseau.

« Ekinops nous a fourni une solution longue distance de haute performance. Les connaissances techniques et locales ainsi que l'expérience de l'équipe d'Ekinops sont incomparables, et la solution est d'une rentabilité impressionnante », déclare M. Waldemar Sterz, Président-Directeur général de Telegraph42.

« La capacité réseau supplémentaire prépare véritablement notre réseau pour l'avenir pour faire face aux exigences croissantes en bande passante », ajoute Valerii Yasynovsky, Chief Technology Officer deTelegraph42.

« Nous sommes heureux de soutenir Telegraph42 dans son ambition d'améliorer les performances de transit IP dans la région eurasienne. Une grande partie de la région dépend des services de connectivité fournis par Telegraph42, il est donc essentiel que sa capacité réseau conserve une longueur d'avance sur la demande de ses clients », commente Frank Dedobbeleer, Directeur du Développement EMEA & APAC chez Ekinops.

En savoir plus sur la gamme complète de solutions de réseau optique Ekinops ici .

-fin-

Contact Ekinops :

Amaury Dugast - Relation presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée. OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données. Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io et de SSE d'Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation et d'opérations à l'échelle mondiale. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur Ekinops.com