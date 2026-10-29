EKINOPS : Ekinops et Orange Business s'unissent pour un plan de décarbonation

Paris, 29 octobre 2026 – 18h00 – Ekinops (Euronext Paris – FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services télécom et aux entreprises, annonce son association avec Orange Business afin de faire progresser sa démarche de décarbonation et de contribuer à l'objectif ambitieux du groupe Orange d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.

Ce plan de décarbonation inscrit Orange Business dans la stratégie « Trust the Future » du groupe Orange, qui vise une croissance fondée sur la confiance, l'innovation et la durabilité. [Consulter la note de presse originale ]

L'essentiel de l'empreinte carbone d'Orange Business relève du scope 3¹. L'an dernier, 81 % des émissions provenaient des achats d'équipements, de l'utilisation des équipements par les clients, des services associés et autres achats, dont 43 % pour les équipements et leur utilisation par les clients. Le plan cible ces deux domaines avec Ekinops et ouvre la voie à de futures collaborations avec d'autres partenaires.

« Ce plan de décarbonation témoigne d'un véritable partenariat, centré sur des bénéfices environnementaux mesurables », déclare Sébastien Bernard, Corporate Sustainability & Risks Manager chez Ekinops . « Il est en phase avec nos objectifs climatiques et renforce l'engagement environnemental des deux entreprises. »

Ekinops poursuivra l'amélioration de l'empreinte carbone de ses produits, identifiera des leviers de réduction en matière de production, d'usage et de logistique, et suivra sa performance environnementale dans la durée. Il évaluera également la consommation d'énergie selon les configurations et concevra des produits modulaires, réparables et recyclables. À long terme, Ekinops vise à accroître la part d'énergies renouvelables et bas carbone dans sa production. De son côté, Orange Business intégrera les innovations de son partenaire dans la conception des réseaux et produits, puis dans ses solutions futures.

« Ce plan de décarbonation marque une étape importante pour ancrer la durabilité dans nos activités et notre chaîne d'approvisionnement », déclare Sandra Servières, Chief Procurement Officer d'Orange Business . « En travaillant étroitement avec nos partenaires, nous pouvons accélérer la transition vers un avenir numérique bas carbone et créer une valeur durable pour nos organisations, nos territoires, nos clients et l'environnement. »

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Tous les communiqués de presse sont publiés après la clôture du marché Euronext Paris.

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À propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD-WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

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