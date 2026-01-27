EKINOPS : Ekinops équipe le Projet THOR pour fournir une connectivité " Middle Mile " résiliente dans le nord-ouest du Colorado

Rockville, Maryland et Silverthorne, Colorado, le 27 janvier 2026 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de transport optique, de connectivité et de cybersécurité SASE à destination des opérateurs de télécommunications et des entreprises, et le Northwest Colorado Council of Governments (NWCCOG) annonce aujourd'hui une amélioration majeure du projet THOR, le réseau régional de fibre dite « Middle Mile » mutualisé du NWCCOG qui dessert les communautés montagnardes isolées le long du corridor de l'I-70.

Le projet THOR relie les collectivités locales, les établissements scolaires, les hôpitaux, les services de premiers secours et les fournisseurs de services haut débit à des services Internet et cloud à haute capacité. Grâce aux solutions optiques ROADM redondantes, flexibles et résilientes et la technologie cohérente FlexRate™, le réseau modernisé offre une résilience, une capacité et une flexibilité de service nettement accrues, garantissant la continuité des services même dans des zones sujettes aux glissements de terrain, aux incendies et aux coupures de fibre.

Réseau mutualisé, le Projet THOR permet à de multiples opérateurs publics et privés de se connecter facilement et à moindre coût, étendant un accès au haut débit abordable dans l'ensemble de la région.

« Les collectivités isolées de montagne ont besoin d'accéder à un service haut débit abordable, » déclare John Stavney, Directeur exécutif du NWCCOG . « Ekinops a bien compris notre besoin d'une infrastructure intermédiaire stable et fiable, que nous pouvons exploiter sur toutes les topographies de notre région avec le meilleur rapport coût/efficacité. »

« Le NWCCOG illustre parfaitement l'adaptabilité du système Ekinops360 , » déclare Kevin Antill, Directeur du Développement Amérique du Nord chez Ekinops . « Il fournit une infrastructure de transport commune à laquelle tout fournisseur haut débit ou sans fil peut se connecter pour bénéficier d'une bande passante sécurisée et dédiée à n'importe quel endroit, tout en offrant une marge de croissance. »

Pour plus d'informations médias ou pour planifier une interview avec Ekinops, veuillez contacter Alice Fairless alice.f@iseepr.co.uk , t +44 (0) 113 350 1922

Pour NWCCOG: Nate Walowitz nwalowitz@nwccog.org t (303) 548-9194

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois portefeuilles de solutions parfaitement complémentaires :

EKINOPS360 couvre les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies: WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données;

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, la solution SSE Olfeo by Ekinops et les solutions de Edge-to-Cloud de Nuvla.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN et NFV, Ekinops propose un déploiement évolutif, permettant aux opérateurs de migrer, de manière transparente et au moment qui leur convient le mieux, vers un modèle de livraison ouvert et virtualisé.

Ekinops (EKI) est coté sur Euronext à Paris et opère dans le monde entier.

Plus d'informations sur https://www.ekinops.com/

A propos de NWCCOG:

Le Northwest Colorado Council of Governments (NWCCOG) est une association volontaire regroupant 30 juridictions réparties dans six comtés. Elle soutient les gouvernements locaux par le biais de programmes régionaux, de services directs et d'initiatives collaboratives en matière d'infrastructures, telles que le projet THOR. https://www.nwccog.org/