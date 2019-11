EKINOPS : Ekinops équipe l'IRAM d'un lien jusqu'à 200 Gb/s

L'Institut de Radioastronomie Millimétrique dispose d'une liaison directe et très haut débit par la fibre optique avec son radiotélescope NOEMA

Paris - Le 5 novembre 2019 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce l'aboutissement du projet permettant à l'institut de recherche international IRAM (Institut de Radioastronomie Millimétrique) de disposer d'un lien fibre optique compatible avec des débits allant jusqu'à 200 Gb/s (Gigabit par seconde), entre le siège de l'institut, situé sur le domaine universitaire de Grenoble, et son observatoire NOEMA, situé à 2 550 mètres d'altitude sur le plateau de Bure (Hautes-Alpes).

NOEMA, radiotélescope le plus puissant de l'hémisphère Nord, est exploité exclusivement par les scientifiques de l'IRAM pour le bénéfice des astronomes du monde entier. Le défi de ce projet était d'adapter l'accès numérique de NOEMA à la technologie de pointe dont dispose l'observatoire et de créer une connexion optique qui permette d'exploiter pleinement la puissance de cet instrument.

Le projet a nécessité la collaboration des collectivités locales et d'un opérateur téléphonique majeur. Grâce aux équipements Ekinops, à savoir une liaison amplifiée 2x10G extensible à Nx200G avec carte réflectomètre optique (OTDR) pour monitorer la fibre noire, des milliers de scientifiques bénéficient désormais d'une liaison ultra-rapide qui augmente l'efficacité des observations et qui leur permet de disposer de leurs données plus rapidement. Un véritable « changement de vie » pour les équipes, la transformation se faisant immédiatement ressentir : téléchargements de péta-bits de données, organisation de vidéo-conférences simultanées, accès fluide à la vidéo surveillance du site, sont désormais dans le champ des possibles.

Karl Schuster, Directeur de l'IRAM, a exprimé sa gratitude envers tous les intervenants du projet, et notamment Ekinops : « Grâce à cette liaison directe et très performante nous pouvons faire avancer la science du 21ème siècle où d'énormes quantités de données sont au cœur des projets astrophysiques internationaux. L'IRAM est très heureux de la collaboration technique très efficace et réactive avec Ekinops sans laquelle ce projet n'aurait pu aboutir. »

« Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à des projets comme celui du lien IRAM/NOEMA », déclare Thierry Varona, Directeur des ventes France d'Ekinops. « Augmenter le débit et ajouter des fonctionnalités pour faciliter le travail des scientifiques est une façon de contribuer à la réduction de la fracture numérique sur des territoires qui ont difficilement accès au niveau de technologie requis pour ces travaux scientifiques de pointe. »

Plus d'informations techniques sur les solutions d'Ekinops sont disponibles sur le site.

