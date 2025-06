EKINOPS : Ekinops complète l'initiative de connectivité CELTIC-Next dans le cadre du projet collaboratif EMBRACE

Paris, 23 juin 2025– EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur leader de solutions de transport optique et d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunication et aux entreprises, annonce aujourd'hui la finalisation du projet EMBRACE , un projet collaboratif franco-canadien piloté par Orange Innovation en partenariat avec trois acteurs industriels. Ayant obtenu la mention “ Excellent ” lors de son évaluation finale, EMBRACE a atteint son objectif principal à savoir réaliser une transmission optique multi-bandes (S+C+L) de 240 canaux dans un scénario métropolitain (4 x 100 km), la première démonstration connue de ce type.

Lancé début 2021, le projet EMBRACE ( Efficient Multi-Band netwoRk Architecture and Components for Petabit/s Elastic networks ) constitue une avancée technologique majeure et offrira un avantage concurrentiel important aux partenaires industriels impliqués dans la fabrication des sous-systèmes clés du projet :

EXAIL pour MUX/DEMUX multi-bandes,

pour MUX/DEMUX multi-bandes, Ekinops pour les amplificateurs Raman discrets en bande S (facilement extrapolables à d'autres bandes),

pour les amplificateurs Raman discrets en bande S (facilement extrapolables à d'autres bandes), MPB Communications pour les amplificateurs Raman distribués capables de limiter l'effet de la diffusion Raman interbandes,

pour les amplificateurs Raman distribués capables de limiter l'effet de la diffusion Raman interbandes, IMT Atlantique , France, pour l'évaluation de l'introduction du transport multi-bandes dans divers scénarios de réseau.

EMBRACE met en lumière des technologies de pointe : amplificateur multi-bandes, amplificateur Raman discret/groupé et distribué, MUX/DEMUX de longueur d'onde multi-bandes, commutateur sélectif de longueurs d'onde multi-bandes, émetteur-récepteur multi-bandes, etc.

EMBRACE collabore avec l'ensemble des partenaires pour avancer vers une application industrielle concrète à moyen et long terme. La solution technique proposée par EMBRACE est une première du genre, déployée sur une distance de 4 x 100 km avec la mise en place de cinq sites d'amplification multi-bandes.

Ces résultats permettront aux opérateurs de tirer pleinement parti des infrastructures fibre existantes afin de maximiser le retour sur investissement, prolonger la durée de vie de la fibre et préparer les réseaux aux futures évolutions des besoins en connectivité. La conception de l'ensemble du système de transmission multi-bandes a été qualifiée de « remarquable » par les auditeurs du projet, les représentants des autorités publiques de Celtic , de Bpifrance, du Pôle Images & Réseaux, de Lannion Trégor Communauté, ainsi qu'Orange en tant que responsable du projet, et s'appuie sur de nombreuses simulations mathématiques et analytiques.

« Ce projet répond au besoin croissant des opérateurs de tirer le maximum de capacité de leurs équipements existants », commente Claude Le Bouëtté, Directeur Senior R&D Transport chez Ekinops . « La pertinence commerciale de ce projet est très élevée, tant pour le marché que pour l'ensemble des partenaires impliqués, car il repousse les limites actuelles de la capacité de transport des données tout en réutilisant les fibres optiques déjà déployées. »

La participation d'Ekinops au projet EMBRACE a été financée par la Région Bretagne et Lannion Trégor Communauté dans le cadre du programme PSPC-Régions.

FIN

Contact Ekinops:

Amaury Dugast - Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, avec le WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée.

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io et le SSE apporté par Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur cinq continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur https://www.ekinops.com/