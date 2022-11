EKINOPS : Ekinops choisi par Bandwidth and Cloud Services Group pour moderniser son coeur de réseau en Afrique

Paris, 30 novembre 2022 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir été sélectionné par le fournisseur d'infrastructures de télécommunications Bandwidth & Cloud Services Group (BCS) afin de moderniser son cœur de réseau sur le continent africain.

BCS est un fournisseur panafricain d'infrastructures de télécommunications de gros qui propose des solutions de connectivité par fibre optique dans toute l'Afrique orientale, centrale et australe. BCS est le partenaire leader de la région pour les services de transmission de données et d'informatique dématérialisée destinés aux opérateurs mobiles et aux opérateurs de télécommunications. Sur l'ensemble de son réseau, BCS représente environ un tiers de la capacité Internet totale, exprimée en volume de données, en République démocratique du Congo (RDC), au Rwanda, au Sud-Soudan et en Ouganda. Les clients de BCS représentent environ les deux tiers de l'ensemble des abonnés aux services de données dans ces régions. Le réseau de BCS contribue à environ la moitié de leurs besoins en capacité.

Dans le cadre d'un ambitieux projet d'expansion de son réseau, après plusieurs années de croissance, BCS souhaite améliorer la connectivité et réduire la latence dans la région. À l'issue d'un appel d'offres, où Ekinops a su démontrer son expérience en matière de mise à niveau de réseaux, BCS a choisi la solution de transport optique DWDM d'Ekinops pour la modernisation de son cœur de réseau. Le projet comprend des réseaux régionaux de transport optique longue distance d'une capacité de 1 Tbps (térabit par seconde)à travers l'Afrique et des améliorations de la connectivité urbaine grâce à 44 déploiements d'anneaux métropolitains offrant un trafic 10G.

« En tant que fournisseur majeur d'infrastructures de télécommunications en Afrique, il est essentiel que notre réseau, que ce soit le long des voies ferrées au Zimbabwe et en RDC, ou autour des câbles sous-marins prévus dans le lac Tanganyika et le fleuve Congo, s'aligne avec les demandes en capacité actuelles et futures de nos clients », commente John Orutwa, Directeur technique de BCS . « Ayant travaillé avec Ekinops sur notre précédente expansion de réseau, nous étions déjà conscients de leur technologie avancée, de leur approche axée sur le partenariat, et de leur expertise de premier plan dans le monde. Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec leurs équipes dans le cadre de notre plan d'expansion ambitieux, pour donner accès à une connectivité de nouvelle génération à travers toute l'Afrique. »

Frank Dedobbeleer, Vice-président senior des ventes pour le groupe EMEA et APAC chez Ekinops, ajoute : « Ekinops est fier de travailler avec BCS et l'écosystème des télécommunications en Afrique pour soutenir les économies numériques en constante évolution dans toute la région. Grâce à notre solution complète de cœur de réseau, BCS est en mesure de préparer l'avenir avec confiance, équipé d'un réseau de transport optique hautement dynamique, flexible, évolutif et rentable. »

Grâce à son portefeuille de produits de transport optique Ekinops360, Ekinops augmentera la capacité du cœur de réseau de BCS pour offrir des vitesses allant de 1 Gbps (gigabit par seconde) à 1 Tbps et permettra des extensions réseau à la fois en termes de capacité et de distance.

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée., permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360 , pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes OneAccess , afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données.

, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données. Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 266 276

Plus d'informations sur www.ekinops.com

