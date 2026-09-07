EKINOPS : Ekinops choisi par 1und1 Versatel pour le déploiement de ses services managés B2B nouvelle génération avec un portefeuille de connectivité unifié

PARIS, 7 septembre 2026 – EKINOPS (Euronext Paris – FR0011466069 – EKI), fournisseur européen de premier plan de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de cybersécurité SASE destinées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce aujourd'hui que 1&1 Versatel GmbH, opérateur allemand de télécommunications basé à Düsseldorf et disposant d'une couverture nationale en fibre optique, a commencé à déployer le portefeuille de connectivité Ekinops.

Cette collaboration repose sur des équipements modernes installés chez les clients ( Customer Premise Equipment , CPE), tels que des routeurs, qui regroupent plusieurs services au sein d'une plateforme centralisée. Pour les clients, cela signifie moins d'équipements sur site, une charge opérationnelle réduite et une intégration nettement simplifiée des nouveaux services. Cette nouvelle génération d'équipements offre une flexibilité de connectivité maximale : outre la fibre, elle prend également en charge les connexions DSL ou mobiles.

En tant que fabricant européen, Ekinops répond aux exigences les plus strictes en matière de protection et de souveraineté des données. Des normes de chiffrement modernes et hautement performantes garantissent une protection fiable des données sensibles des entreprises. Les nouveaux modèles de CPE se distinguent également par une efficacité énergétique nettement améliorée. Ils consomment ainsi, en moyenne, environ 35 % d'énergie de moins que les solutions utilisées jusqu'ici par Versatel. Cette réduction contribue non seulement à diminuer les coûts d'exploitation, mais aussi à soutenir les objectifs de développement durable de 1&1 Versatel et de ses clients.

Ces équipements permettent également des connexions pouvant atteindre 10 Gbit/s ainsi qu'une utilisation flexible de services à très haut débit, notamment la téléphonie sécurisée, l'accès à Internet, les connexions Ethernet et les réseaux privés virtuels.

« Grâce aux solutions d'Ekinops, nous développons méthodiquement notre offre de services tout en réalisant des économies durables. La réduction du nombre de modèles de CPE utilisés nous apporte une flexibilité supplémentaire, simplifie la gestion sur l'ensemble du cycle de vie des équipements et améliore l'expérience client », déclare Martin Fischer, Directeur technique de 1&1 Versatel.

« L'ambition de 1&1 Versatel de simplifier ses opérations tout en développant une offre moderne de services managés correspond exactement au type de transformation auquel les solutions Ekinops sont conçues pour répondre », déclare Frank Dedobbeleer, Directeur du Développement EMEA & APAC d'Ekinops . « En s'appuyant sur un fournisseur unique pour ses besoins de niveaux 2 et 3, avec plusieurs fonctions assurées par un seul équipement et un logiciel unifié, 1&1 Versatel peut accélérer le déploiement de ses services, réduire la complexité et disposer d'une base évolutive pour la connectivité d'entreprise sur fibre, DSL et 5G. »

Pour en savoir plus sur les solutions Ekinops et consulter le communiqué de presse complet de 1&1 Versatel, rendez-vous sur :

https://www.ekinops.com/fr/communiques

http://www.1und1.net/unternehmen/presse/pressemitteilungen/1und1-versatel-setzt-auf-ekinops

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Tous les communiqués de presse sont publiés après la clôture du marché Euronext Paris.

Contact presse Ekinops

Alice Fairless alice.f@iseepr.co.uk +44 (0) 113 350 1922

À propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen des solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de télécommunications, aux entreprises et aux organisations publiques du monde entier.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions hautes performances intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays.

Réseaux optiques cohérents avancés pour les applications métropolitaines, régionales, longue distance et d'interconnexion de centres de données.

Solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), notamment ZTNA, SD-WAN et SSE.

Ekinops est présent à l'international et coté sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI). Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.ekinops.com/

À propos de 1&1 Versatel

Spécialiste de la fibre optique pour les entreprises, 1&1 Versatel est l'un des principaux fournisseurs allemands de services de télécommunications pour les données, Internet et la voix. L'entreprise est une filiale de 1&1 AG et fait ainsi partie du groupe United Internet. Avec plus de 68 500 kilomètres de réseau fibre, 1&1 Versatel exploite l'un des réseaux les plus vastes et les plus performants d'Allemagne, disponible dans plus de 350 villes. Grâce à son infrastructure haute performance, à son portefeuille complet de produits et à son orientation constante vers les besoins des entreprises, 1&1 Versatel propose des solutions adaptées aux clients de toutes tailles. Acteur moteur de la société du gigabit, 1&1 Versatel contribue au déploiement continu du réseau fibre en Allemagne.

Contact presse :

Nina Gosejacob

presse@1und1.net