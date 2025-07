EKINOPS : Ekinops annonce les progrès et chantiers ouverts dans le cadre de ses engagement ESG

PARIS, le 15 juillet 2025 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur de référence de solutions de télécommunications et de cybersécurité SASE à destination des opérateurs de télécommunications et des entreprises, présente l'ensemble des initiatives conduites dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).

Sous l'égide du Conseil d'administration et de son Comité RSE, la direction d'Ekinops a initié de nombreux projets visant à renforcer son engagement en matière de RSE. Les équipes managériales et opérationnelles se sont mobilisées, notamment pour accroître la transparence du reporting, ce qui s'est traduit par un net renforcement de la démarche et de l'engagement ESG du groupe au cours du 1 er semestre 2025 :

Premier rapport CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) : Publication fin mars 2025, relatif à la publication d'informations extra-financières se rapportant à l'exercice 2024. Ekinops a finalisé son analyse de double matérialité et étoffé les chapitres concernant la stratégie et la gouvernance de la durabilité, l'environnement et les effectifs de l'entreprise.

Ecovadis (+9 pts): La note de 75/100 obtenue en juin 2025 représente une progression significative, portant essentiellement sur les piliers "Environnement" et "Social". Grâce à ce score, Ekinops a renouvelé sa médaille d'argent, et s'inscrit ainsi dans le 93 ème percentile des entreprises tous secteurs confondus.

Communication on Progress (CoP) 2025 : Troisième communication annuelle soumise dans le cadre du Pacte Mondial des Nations Unies depuis que la société est signataire ( 2022 ).

Publication CDP (Carbon Disclosure Project, cadre de référence pour la divulgation d'informations environnementales) : Ekinops a répondu début juillet 2025 au questionnaire "Changement climatique" pour l'exercice 2024, dans le but d'améliorer sa notation initiale (note "C" lors de la première publication sur les données 2023).

Plan de transition climat : Déploiement à partir de juillet 2025. Pour rappel la méthodologie ACT pas-à-pas de l'ADEME et du CDP, appuyé par une subvention ADEME et la participation de FIDEAS CAPITAL et de la SICAV "Fideas ACT for Climate".

L'engagement du Groupe se traduit également par l'intégration d'objectifs ESG dans la part variable de la rémunération du Président-Directeur général, ainsi que pour une grande partie des effectifs du Groupe. Pour l'exercice 2025, 4 objectifs ont été proposés par le Comité RSE et ont été validés par le Conseil d'administration. Ces objectifs ont été publiés dans le Document d'enregistrement universel 2024 . Pour rappel, ces objectifs portent sur les thèmes du changement climatique, de l'égalité femme/homme et des achats responsables.

Concernant l'objectif lié à la validation SBTi (Science Based Targets Initiative) qui vise à accompagner les entreprises dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), le Groupe a réalisé un arbitrage. Compte tenu de la révision en cours des règles de validation, dont l'issue n'est pas attendue avant 2026, le comité RSE a décidé de reporter le processus de validation de la trajectoire de réduction des émissions de GES (objectifs 2030 et Net-Zero 2050), annoncé dans le rapport CSRD 2025, et de retirer cet objectif de la liste des quatre objectifs ESG entrant dans le calcul de la part variable du Président-Directeur général pour l'exercice 2025.

Didier Brédy, Président-Directeur Général d'Ekinops déclare : « Le plan Bridge d'Ekinops s'accompagne d'un engagement renforcé en termes de RSE, permettant d'inscrire dans la durée les actions d'Ekinops en la matière, et de contribuer à la construction d'une industrie mondiale des télécommunications responsable. Les nombreux chantiers ouverts et les résultats obtenus au 1 er semestre 2025 sont témoins de notre exigence et implication sur ces sujets. »

