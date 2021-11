EKINOPS : Ekinops acquiert SixSq et accélère dans l'Edge Computing

PARIS, le 2 novembre 2021 - 07h30 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce l'acquisition de la start-up SixSq, un éditeur de logiciels en mode SaaS (Software-as-a-Service) dédiés à l'Edge Computing.

Basée à Genève en Suisse, SixSq apporte une solution ultra innovante qui permet aux entreprises de tirer parti de la valeur ajoutée de l'Edge Computing. Complémentaire au Cloud Computing, la solution SixSq permet d'apporter une intelligence de traitement des données directement sur le site de l'entreprise.

L'offre de SixSq se compose, d'une part, de la place de marché « Nuvla.io », hébergeant dans le cloud tous types d'applications métiers au format « containers » et d'autre part, du logiciel NuvlaBox qui transforme un routeur d'entreprise, ou autre plateforme matérielle ouverte capable de traiter des données, en un dispositif périphérique (edge) intelligent.

La place de marché Nuvla.io met à disposition de toutes les « NuvlaBox » déployées en entreprise un ensemble d'applications, semblable à l'App Store ou au Play Store pour les particuliers. Par ce biais, SixSq offre à tout éditeur de logiciel un accès au marché entreprise afin de commercialiser leurs solutions innovantes.

Avec cette acquisition, Ekinops accélère sa stratégie d'extension de la valeur ajoutée apportée à ses clients. « Après avoir enrichi le middleware OneOS6 de solutions SD-WAN ou SBC, il sera désormais possible de l'étendre à tout type d'applications grâce à l'intégration de la NuvlaBox dans OneOS6 et à l'accès à la place de marché Nuvla.io. Les possibilités sont infinies ! » déclare Didier Brédy, CEO d'Ekinops. « Nous avons hâte de présenter cette approche à nos clients opérateurs télécom. Ils vont trouver ici une nouvelle manière de monétiser leur présence sur le site des entreprises à travers nos routeurs OneOS6. »

« Notre solution est déjà en production et apporte aujourd'hui une proposition de valeur unique dans l'industrie, la grande distribution et les télécoms. Rejoindre Ekinops est pour nous un accélérateur énorme ! » partage Marc-Elian Bégin, cofondateur et CEO de SixSq. « Grâce au soutien d'Ekinops, nous avons maintenant la puissance de feu pour pénétrer rapidement le marché B2B grands comptes ainsi que les opérateurs télécom. Des opportunités sont déjà identifiées. Le marché attend ce type de solution, le timing est parfait. » conclut-il.

Une étape majeure pour le développement des activités logiciels d'Ekinops

Ce rapprochement constitue une étape clé dans la stratégie de montée en gamme et de développement des activités logiciels d'Ekinops.

Les solutions Ekinops et SixSq sont déjà intégrées par le biais de l'offre de virtualisation d'Ekinops (OneOS6-LIM). A terme, l'objectif est d'intégrer le logiciel NuvlaBox directement dans le middleware OneOS6. Ainsi, tous les routeurs OneOS6 pourront porter des applications métiers de type « containers », téléchargées depuis la place de marché Nuvla.io. Associé à ses nouveaux routeurs 5G, Ekinops mettra l'intelligence artificielle à la portée de toutes entreprises et cas d'usage, en particulier dans l'IoT (Internet of Things - Internet des Objets), l'industrie 4.0, le retail intelligent, etc.

SixSq devrait contribuer au chiffre d'affaires de ces activités logiciels à hauteur de 1 à 2 M€ en 2022. La société vise une croissance à trois chiffres dans les années à venir.

A horizon trois ans, Ekinops a pour ambition de réaliser au moins 20% à 30% de son chiffre d'affaires en logiciels et services (vs. 12% au 1er semestre 2021).

Modalités de l'opération

L'opération prend la forme d'une acquisition par Ekinops de 100% du capital de SixSq SA qui rentre dans le périmètre de consolidation du Groupe à partir du 1er novembre 2021.

L'opération inclut également un financement d'Ekinops à SixSq, permettant à la société d'accroître de façon importante les opérations de ventes et la capacité de R&D de son siège à Genève.

L'impact de cette acquisition sur les comptes 2021 d'Ekinops sera non-significatif.

A propos de l'Edge Computing

Avec l'avènement du « tout digital », les données générées par tous (particuliers, employés, machines, objets du quotidien, …) sont en pleine explosion. A ce volume massif de données s'ajoute le besoin de les traiter en temps réel. Le « Cloud Computing », historiquement utilisé pour le stockage et le traitement des données, ne suffit plus pour répondre à tous les besoins. Il faut traiter de la vidéo en temps réel, prendre des décisions instantanées, traiter la donnée en « circuit court ». Les exemples dans la santé, la ville connectée, les points de vente, … ne manquent pas.

En complément de ce qui peut être fait dans le cloud, l'Edge Computing permet de disposer de puissance de calcul au plus proche de la source de données. Comme depuis les points de présence des opérateurs télécom les plus proches des utilisateurs (ce qu'on appelle le « near edge computing »), ou sur le site de l'utilisateur (le « Far Edge Computing »), ce que permet la technologie SixSq.

Les avantages du Edge Computing sont nombreux. Nous pouvons citer :

Proximité de prise de décision : le niveau de latence de traitement de l'information est considérablement réduit car les aller-retours de et vers le cloud ne sont pas nécessaires.

le niveau de latence de traitement de l'information est considérablement réduit car les aller-retours de et vers le cloud ne sont pas nécessaires. Réduction de l'empreinte carbone : le stockage dans le cloud de la totalité des données brutes d'une entreprise pèse lourd sur leur facture de l'impact carbone. Traiter ses données en local permet de réduire entre 10 et 100 fois le volume de données stocké dans le cloud.

le stockage dans le cloud de la totalité des données brutes d'une entreprise pèse lourd sur leur facture de l'impact carbone. Traiter ses données en local permet de réduire entre 10 et 100 fois le volume de données stocké dans le cloud. Sécurité et confidentialité : dans le cadre de données sensibles, l'Edge Computing permet de préserver la confidentialité en les conservant sur site et d'anonymiser les données.

dans le cadre de données sensibles, l'Edge Computing permet de préserver la confidentialité en les conservant sur site et d'anonymiser les données. Economie d'échelle : Le téléchargement des données vers le cloud n'est pas coûteux. Mais le stockage, le traitement et la récupération des données l'est, alors que 90% des données brutes ne le méritent pas. L'Edge Computing permet de réduire significativement la facture cloud des entreprises.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 761 366

Plus d'informations sur www.ekinops.com

CONTACT EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.net CONTACT INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yptvYshuZmqYyJ5vlMtumWaYmZpimpXIbWiXxpZtk5nGbmpplZuVb8rIZnBinG1t

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71787-ekinops_cp_acquisition-sixsq_02112021_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com