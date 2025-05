EKINOPS : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du 22 mai 2025

PARIS, le 23 mai 2025 – 18h00 - L'Assemblée générale d' EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, s'est déroulée jeudi 22 mai 2025, sous la présidence de Didier Brédy, Président-Directeur général, et en présence des Commissaires aux comptes.

Les actionnaires d'Ekinops ont approuvé la totalité des 17 résolutions soumises au vote, notamment les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, les renouvellements des mandats d'administrateur madame Nayla Khawam et de messieurs Didier Brédy et François-Xavier Ollivier, ou encore la résolution relative à l'achat par la société de ses propres actions.

Le résultat des votes pour chaque résolution est disponible sur le site internet d'Ekinops ( www.ekinops.com ), onglet Investisseurs, rubrique Assemblées générales. La retransmission audiovisuelle de l'assemblée générale sera également mise en ligne, dans les délais prévus par la loi sur la même page du site internet d'Ekinops.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents communiqués pour cette Assemblée ont été mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société et sur son site internet ( www.ekinops.com ), onglet Investisseurs, rubrique Assemblées générales.

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée ;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données ;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

