EKINOPS : Chiffre d'affaires neuf mois : 79,5 M EUR - Evolution de la gouvernance

PARIS, le 14 octobre 2025 – 17h45 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 3 ème trimestre de l'exercice 2025 (1 er juillet– 30 septembre 2025).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2024 2025 Variation Chiffre d'affaires 9 mois 87,9 79,5 -10%

Au 3 ème trimestre 2025, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 22,3 M€, en recul de -27% par rapport au 3 ème trimestre 2024.

La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE (Secure Service Edge), consolidée depuis le 1 er juin 2025, a contribué pour 1,6 M€ au chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025.

À taux de change et périmètre constants [1] , le chiffre d'affaires trimestriel s'inscrit en repli de -31%.

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires s'établit à 79,5 M€, en recul de

-10% par rapport à la même période l'an dernier (-11% à taux de change et périmètre constants 1 ). Olfeo a contribué pour 2,1 M€ au chiffre d'affaires neuf mois.

Cette évolution sur neuf mois est principalement la conséquence du recul marqué de l'activité avec le 1 er client d'Ekinops. Hors ce client, le chiffre d'affaires d'Ekinops s'inscrit en croissance de +2% sur la période.

Recul prononcé des solutions d'Accès sur neuf mois, légère décroissance en Transport optique

Les ventes de solutions d' Accès s'inscrivent en baisse de -17% sur neuf mois, pénalisées par le repli de l'activité en France (-22% sur neuf mois), principal marché d'Ekinops sur cette activité. Ce recul est concentré sur le 1 er client d'Ekinops (-32% sur neuf mois) et consécutif à une année 2024 en croissance soutenue (+21%).

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, les ventes d'équipements de Transport optique marquent un repli de -3%. Si l'Europe et la France s'inscrivent en croissance sur la période (respectivement +11% et +2%), la zone Amérique du Nord marque un recul prononcé (-18%), alors que deux clients majeurs outre-Atlantique ont freiné leurs investissements consécutivement à des opérations de réorganisation post mouvements de consolidation. En Europe, la tendance demeure bien orientée en Transport optique, notamment en Allemagne, et soutenue par l'accélération progressive des livraisons de la nouvelle solution 800G.

Logiciels & Services en croissance de +32%, représentant 23% de l'activité globale

Le volume d'affaires généré par l'activité Logiciels & Services s'est inscrit en progression de +32% à fin septembre 2025, portée par les prestations de services et la consolidation d'Olfeo depuis le 1 er juin.

La contribution des Logiciels & Services totalise désormais 23% du chiffre d'affaires neuf mois du Groupe, contre 18% à l'issue de l'exercice 2024.

Recul de l'activité en France et en Amérique du Nord, stabilité en Europe

En France , les ventes à neuf mois marquent un recul de -14%, concentré sur les solutions d'Accès. Le Transport optique croit pour sa part de +2%. À fin septembre 2025, Ekinops réalise 43% de son activité sur son marché domestique.

En Amérique du Nord , les ventes à neuf mois se replient de -14% (-13% à taux de change constants), alors que deux clients importants en Transport optique, principale activité du Groupe dans cette région, ont ralenti leurs plans d'investissements au 3 ème trimestre, consécutivement à des mouvements de consolidation. Il convient de souligner la progression en 2025 des solutions d'Accès (+77%), qui représentent désormais 8% de l'activité d'Ekinops dans la région. Ekinops a réalisé 19% de son activité en Amérique du Nord sur les neuf premiers mois de 2025.

En Europe (hors France), les ventes sont quasi stables (-2%) sur neuf mois. Si l'Accès marque un repli de

-9%, les solutions de Transport optique continuent de progresser, notamment en Allemagne. Ekinops totalise 33% de son activité en Europe au cours de la période.

Dans le Reste du monde, qui représente 6% de l'activité du Groupe, le chiffre d'affaires sur neuf mois est en hausse de +10%, porté par le développement des solutions de Transport optique, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.

Evolution de la gouvernance d'Ekinops

Le Conseil d'administration d'Ekinops annonce aujourd'hui le départ de Didier Brédy de ses fonctions de Président-Directeur général d'Ekinops.

Le Conseil d'administration a nommé Philippe Moulin, actuellement Chief Operating Officer d'Ekinops, au poste de Directeur général par intérim, avec effet immédiat. Philippe Moulin assurera la continuité des opérations et la stabilité de la gouvernance pendant toute la période au cours de laquelle le Conseil d'administration conduira un processus de recrutement d'un Directeur général permanent choisi parmi des candidats internes et externes.

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des télécommunications, Philippe Moulin a occupé plusieurs fonctions de direction, notamment chez OneAccess où il était Chief Operating Officer lors l'acquisition de la société par Ekinops en 2017. Son parcours international, au Canada, en Italie, en Belgique et en France, lui confère une solide expertise technique et opérationnelle. Il a dirigé récemment les activités de R&D, marketing, support, production, informatique et qualité d'Ekinops, tout en restant proche des clients stratégiques de l'entreprise.

Le Conseil d'administration a également nommé Hugues Lepic, Directeur général d'Aleph Capital (1 er actionnaire d'Ekinops avec 11,8% du capital), Président par intérim du Conseil d'administration. La composition définitive de l'organe de gouvernance sera réexaminée dans les prochains mois.

" Le conseil d'administration tient à remercier chaleureusement Didier Brédy pour son engagement et sa contribution remarquables, qui, depuis son arrivée en 2005, ont permis à l'entreprise de connaître un fort développement et une croissance significative en France et à l'international. Sa vision et son implication ont été déterminants pour faire d'Ekinops un leader européen de son secteur ." a déclaré Hugues Lepic, Président du Conseil d'administration .

Sous la direction de Philippe Moulin, Ekinops poursuivra la mise en œuvre de son plan stratégique « Bridge », axée sur l'innovation, la satisfaction client, le positionnement sur de nouveaux marchés en forte croissance et la création de valeur durable.

" Philippe Moulin dispose d'une vision claire, d'une grande expérience du secteur ainsi que d'une équipe solide pour conduire la société dans cette nouvelle phase ambitieuse et importante. " a déclaré Hugues Lepic . " Nous avons toute confiance dans sa capacité à garantir la continuité et à renforcer la dynamique de performance d'Ekinops pendant cette période. "

"Je suis honoré de la confiance qui m'est accordée de prendre la direction d'Ekinops à un moment aussi déterminant de son développement." a ajouté Philippe Moulin . "Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec notre équipe de direction, l'ensemble des collaborateurs et le Conseil d'administration pour assurer le succès de notre plan stratégique."

Perspectives

Si une reprise progressive du marché des télécommunications est attendue au cours des prochains trimestres, sous l'effet de nouvelles applications (IA et Cloud), l'activité devrait rester difficile sur la fin de l'année, dans un environnement économique et géopolitique complexe et en l'absence d'une reprise de l'activité sur le 1 er client du groupe avant 2026.

Dans ce contexte, Ekinops estime que l'objectif d'un chiffre d'affaires annuel 2025 consolidé compris entre 110 M€ et 120 M€ ne sera pas rempli.

Pour la fin de l'exercice, Ekinops vise de renouer avec la croissance séquentielle au 4 ème trimestre 2025 par rapport au 3 ème trimestre 2025, et accentue ses efforts de contrôle des coûts.

Ekinops poursuit ses actions en matière de développement de nouveaux produits dans le cadre du plan stratégique Bridge , qui vise à positionner le Groupe dans la cybersécurité (SASE [2] ) pour l'Accès et dans l'interconnexion des datacenters (DCI) pour le Transport optique dès 2026.

Agenda financier

Date Publication Mercredi 14 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuel 2025 Mardi 10 mars 2026 Résultats annuels 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



Annexe

Depuis le 2 ème trimestre 2025, Ekinops a fait évoluer la ventilation géographique de son chiffre d'affaires selon les zones suivantes : France , Europe (hors France) , Amérique du Nord et Reste du monde [3] . Cette nouvelle répartition géographique vise à mieux refléter la dynamique de ses marchés et à permettre une lecture plus équilibrée et pertinente des performances régionales, notamment en regroupant sous « Reste du monde » les zones dont le poids est marginal dans l'activité du Groupe.

Répartition géographique du chiffre d'affaires selon l'ancienne segmentation :

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 3 ème trimestre 2025 9 mois 2025 France 10.1 33.5 Amérique du Nord 3.7 15.1 EMEA 8.2 29.9 Asie-Pacifique 0.2 1.0

[1] hors Olfeo, société consolidée depuis le 1 er juin 2025.

[2] Secure Access Service Edge

[3] France, EMEA (Europe -hors France- Moyen Orient & Afrique), Amérique du Nord et Asie-Pacifique auparavant. La répartition du chiffre d'affaires consolidé du 2 ème trimestre et du 1 er semestre 2025 selon l'ancienne ventilation est disponible en annexe du présent communiqué de presse.