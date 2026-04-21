EKINOPS : Chiffre d'affaires de 27,6 M EUR au 1er trimestre 2026, marquant un nouveau trimestre consécutif de croissance séquentielle (+8%)

PARIS, le 21 avril 2026 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de réseaux optiques, de connectivité et de réseaux SASE destinées aux opérateurs de services et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 (période du 1 er janvier au 31 mars 2026).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 1 er trimestre 2025 4 ème trimestre 2025 1 er trimestre 2026 Variation

T1 2026

vs T1 2025 Variation

T1 2026

vs T4 2025 Chiffre d'affaires 28,5 25,6 27,6 -3% +8%

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre en progression séquentielle de +8%

Au 1 er trimestre de l'exercice 2026, le chiffre d'affaires consolidé d'Ekinops s'est établi à 27,6 M€, en progression de +8% par rapport au 4 ème trimestre 2025 (25,6 M€), marquant ainsi un second trimestre consécutif d'amélioration de l'activité.

La société Olfeo, éditeur français de logiciels de cybersécurité SSE ( Secure Service Edge ), consolidée depuis le 1 er juin 2025, a contribué pour 1,6 M€ au chiffre d'affaires du trimestre écoulé.

Le 1 er trimestre 2026 affiche un repli de -3% par rapport au 1 er trimestre 2025. À taux de change constants, le chiffre d'affaires trimestriel est quasi stable à -0,5%.

Les ventes de solutions de Connectivité & Réseaux SASE (ex-Accès) affichent une croissance séquentielle de +14% au 1 er trimestre 2026 par rapport au 4 ème trimestre 2025, confirmant le retour à une activité plus soutenue perceptible depuis la fin de l'année dernière, notamment en France.

L'activité Réseaux optiques (ex-Transport optique) est stable sur le début de l'exercice (stabilité vs. 4 ème trimestre 2025), avec une activité bien orientée en Europe (hors France). Aux Etats-Unis, l'activité est en hausse séquentielle, mais ne témoigne pas encore des effets attendus du déploiement du programme fédéral BEAD ( Broadband Equity, Access, and Deployment ).

Logiciels & Services en progression de +6%, ARR de 15,6 M€ à fin mars 2026 en hausse de +5%

Au 1 er trimestre 2026, les ventes de Logiciels & Services se sont inscrites en progression de +6%. La part des Logiciels & Services totalise 20% du chiffre d'affaires du Groupe au 1 er trimestre 2026, contre 18% un an plus tôt.

Au 31 mars 2026, l'ARR [1] ( Annual Recurring Revenue - Revenu annuel récurrent) s'élevait à 15,6 M€, en progression de +5% par rapport au 31 décembre 2025 [2] .

Perspectives : confirmation de l'objectif de croissance de l'activité visé en 2026

Ekinops a l'ambition de renouer progressivement avec la croissance en 2026 et confirme être en mesure de réaliser une progression « single-digit » de son activité sur l'ensemble de l'exercice, porté notamment par les premières livraisons des nouvelles solutions DCI et SASE prévues en fin d'année 2026.

L'acquisition fin mars 2026 de de Chimere, start-up française de cybersécurité ayant développé une solution universelle ZTNA ( Zero Trust Network Access ) permettant d'interconnecter de manière sécurisée l'ensemble des terminaux avec toutes les ressources des entreprises, s'intègre parfaitement dans la stratégie d'Ekinops en matière de cybersécurité des réseaux. Associée à l'offre d'Olfeo, elle vise à accélérer la prise de positions d'Ekinops sur les segments en forte croissance du SSE et du SASE, et créer des opportunités de « cross-sell » en complétant idéalement l'offre de solutions numériques souveraines 100% européennes en matière de SD-WAN, Firewall et ZTNA.

Fin mars, Ekinops a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec un opérateur télécom européen de rang 1 en vue du déploiement d'un réseau optique d'envergure, basé sur la technologie WDM. Les discussions avancées en cours entre Ekinops et cet opérateur télécom européen visent à conclure un accord cadre pluriannuel au cours des prochains mois.

Agenda financier

Date Publication Mercredi 27 mai 2026 Assemblée générale Jeudi 9 juillet 2026 Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 Mardi 28 juillet 2026 Résultats semestriels 2026 Mardi 13 octobre 2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 Mardi 26 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 Mercredi 17 mars 2027 Résultats annuels 2026

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



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À propos d'Ekinops

Ekinops est un leader européen de solutions de réseaux optiques et de connectivité sécurisée destinées aux opérateurs de services, aux entreprises et aux organisations publiques à travers le monde.

Ekinops conçoit, développe et fabrique des solutions haute performance intégrant des logiciels de pointe, utilisées pour fournir une connectivité à très haut débit et des services managés dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale.

Ekinops est un acteur de référence dans les domaines suivants :

• Les réseaux optiques cohérents avancés pour toutes les applications d'interconnexion métropolitaines, régionales, longue distance et de centres de données ;

• Les solutions de connectivité sécurisée pour les entreprises, allant des équipements de routage voix et données aux capacités Secure Access Service Edge (SASE), incluant le ZTNA, le SD WAN et le SSE.

Ekinops opère à l'échelle mondiale et est cotée sur Euronext Paris (FR0011466069 – EKI).

Plus d'informations sur Ekinops.com

[1] indicateur reflétant la valeur annuelle des contrats d'abonnements et de support en cours, et excluant les composants non récurrents (services professionnels, vente de matériel, licences logicielles perpétuelles ou tout autre revenu non récurrent)

[2] un reclassement lié à la durée d'un contrat a conduit Ekinops à recalculer son ARR au 31 décembre 2025. Tenant compte de ce reclassement, l'ARR au 31 décembre 2025 s'élève à 14,8 M€ (vs. 15,8 M€ publié précédemment).