EKINOPS : Chiffre d'affaires 2024 : 117,7 M EUR

PARIS, le 13 janvier 2025 - 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI) , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires annuel consolidé au titre de l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024.

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2023 2024 Variation Chiffre d'affaires 1 er semestre 71,0 57,5 -19% Chiffre d'affaires 2 nd semestre 58,1 60,2 +4% Chiffre d'affaires 12 mois 129,1 117,7 -9%

29,8 M€ de chiffre d'affaires au 4 ème trimestre 2024, en léger repli de -2%

Au 4 ème trimestre de son exercice 2024, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires de 29,8 M€, contre 30,3 M€ un an plus tôt, soit un léger repli trimestriel de -2% (identique à taux de change constants).

Sur la 2 nde moitié de l'exercice 2024, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 60,2 M€, en croissance de +4% par rapport à la même période un an plus tôt. En séquentiel, le chiffre d'affaires du 2 nd semestre s'est inscrit en hausse de +5% par rapport au 1 er semestre 2024.

Le chiffre d'affaires annuel consolidé d'Ekinops s'est établi à 117,7 M€ en 2024, en baisse de -9% par rapport à l'exercice précédent, variation identique à taux de change constants.

+11% de croissance en 2024 sur l'Accès, repli de -30% sur le Transport optique

L'exercice 2024 a été marqué par une croissance dynamique des solutions d' Accès , de +11%, portée par le net rebond de l'activité en France et dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique), avec une reconstitution progressive de leurs stocks d'équipements par les opérateurs.

Les ventes des solutions de Transport optique enregistrent pour leur part une baisse annuelle de -30% par rapport à l'exercice précédent (-41% au 1 er semestre puis -18% au 2 nd semestre). Au-delà du fort effet de base (+27% de croissance en 2023), cette ligne d'activité a pâti de la réticence des opérateurs à engager leurs plans d'investissement dans un environnement de marché dégradé (croissance ralentie du traffic internet, surcapacité d'équipements post pandémie) et un contexte économique adverse (ralentissement économique mondial, taux d'intérêt élevés, situations géopolitiques, etc.).

La fin de l'exercice a toutefois été marquée par une activité un peu plus soutenue, illustrée par une croissance séquentielle de +38% au 4 ème trimestre 2024 par rapport au 3 ème trimestre, et une progression de +20% au 2 nd semestre 2024 par rapport au 1 er semestre de l'exercice, avec les premières livraisons de la nouvelle solution 800G. Le 4 ème trimestre a été le trimestre le plus important en 2024 pour le Transport optique, encourageant dans la perspective d'un rebond de cette ligne d'activité en 2025.

En 2024, la contribution des Logiciels & Services a atteint 18% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 17% un an plus tôt, avec une part croissante des solutions SD-WAN.

+18% de croissance en France, -21% à l'international

En 2024, Ekinops a réalisé une solide performance en France , marquée par une forte croissance de +18%, principalement soutenue par les ventes de solutions d'Accès (+30%). À fin décembre 2024, la France totalise 41% du chiffre d'affaires du Groupe (vs. 32% un an plus tôt).

À l'international, Ekinops affiche un repli de -21% de ses ventes, qui représentent 59% de son activité globale contre 68% un an plus tôt.

En Amérique du Nord , où les ventes sont principalement générées par les solutions de Transport optique, le chiffre d'affaires s'est établi à 23,3 M€, en recul de -26% par rapport à l'an dernier (variation identique en dollars US). Cette géographie représente 20% de l'activité du Groupe en 2024 (vs. 25% un an auparavant). Le marché américain a été caractérisé en 2024 par un fort attentisme des opérateurs, en raison du contexte économique, d'un ralentissement de la croissance de la demande en bande passante mais aussi du faible déploiement du programme fédéral BEAD ( Broadband Equity, Access and Deployement ) attendu par les opérateurs en fin d'année.

La zone EMEA (Europe – hors France – Moyen Orient & Afrique), qui totalise 37% de l'activité du Groupe (vs. 41% en 2023), a enregistré un chiffre d'affaires de 43,8 M€ en 2024, en baisse de -18% par rapport à l'exercice précédent. Outre l'effet de base défavorable (+23% de croissance en 2023), cette région a pâti d'un recul particulièrement marqué des ventes de solutions de Transport optique. Néanmoins, le Groupe renoue progressivement avec la croissance dans la région, avec une progression séquentielle de +37% au 2 nd semestre 2024 par rapport au 1 er semestre.

L' Asie-Pacifique , qui ne représente que 2% de l'activité du Groupe réalisée sur seulement quelques comptes, s'inscrit en recul de -32% sur l'exercice.

Didier Brédy, Président-Directeur général d'Ekinops déclare :

« L'année 2024 a été marquée par de nombreux défis pour Ekinops, dans une conjoncture économique mondiale particulièrement complexe. Notre secteur a connu une contraction notable, avec des baisses de revenus comprises entre -6% et -25% sur 12 mois chez les principaux concurrents.

Après une année 2023 en forte croissance, nos ventes de solutions de Transport optique ont connu une baisse sensible. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance : investissements massifs des opérateurs et entreprises post-pandémie ayant conduit à une surcapacité, ralentissement de la croissance du trafic internet, renchérissement du coût de l'argent freinant le financement des plans d'investissements, décalage de commandes importantes, etc.

Nous sommes en revanche très satisfaits de la performance de l'Accès en 2024 qui a largement fait mieux que le marché avec un chiffre d'affaires annuel en croissance à deux chiffres (+11%).

Malgré ce contexte économique adverse, nous avons continué à investir pour bénéficier d'une nouvelle vague d'investissements majeurs par les opérateurs liée à de nouvelles applications telles que le déploiement massif des architectures Cloud, l'IA qui va générer un trafic explosif, ainsi que la réalité virtuelle et augmentée et la cybersécurité (protocoles TLS 1.3, IPv6, etc.).

À l'occasion de la publication de nos résultats annuels, début mars 2025, nous dévoilerons ainsi un nouveau plan stratégique, déployé à compter de 2025, et visant à étendre notre terrain de jeu sur des segments de marché en très forte croissance. »

Agenda financier

Date Publication Mercredi 5 mars 2025 Résultats annuels 2024 Jeudi 10 avril 2025 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025 Jeudi 22 mai 2025 Assemblée générale Jeudi 10 juillet 2025 Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2025 Lundi 28 juillet 2025 Résultats semestriels 2025 Mardi 14 octobre 2025 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025 Mercredi 14 janvier 2026 Chiffre d'affaires annuel 2025 Mardi 10 mars 2026 Résultats annuels 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



Contact EKINOPS

Didier Brédy

Président-Directeur général

contact@ekinops.com

Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr

Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

A propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies: WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 26 994 049

Plus d'informations sur www.ekinops.com