Ekinops bondit grâce à un test prometteur avec Orange

(AOF) - Plus forte hausse du marché SRD, Ekinops gagne 13,60% à 1,62 euros au lendemain de l'annonce de la réussite d'une transmission optique à 800 gigabits par seconde sur 757 km en conditions réelles sur le réseau longue distance d’ Orange . "Le succès de ce test avec Orange sur des solutions optiques parmi les plus performantes du marché constitue un grand pas, ouvrant potentiellement des perspectives prometteuses en Transport Optique auprès Orange, jusqu’alors client d’Ekinops seulement dans l’Accès," explique TP Icap Midcap.

Cette transmission a été réalisée sur un lien optique d'Orange, reliant un data centre de Bordeaux et un data centre de Marseille. " Cet axe, crucial pour Orange en termes de connectivité entre ces 2 data centres, permet de transporter de la capacité afin de permettre une interconnexion directe vers ses capacités sous-marines transatlantiques, " détaille le fournisseur de solutions de télécommunications.

Jean-Louis Le Roux, executive vice president International Networks chez Orange, a déclaré : "Cet essai démontre l'engagement d'Orange à offrir des services réseau toujours plus performants, variés et de nouveaux services à haut débit sur notre réseau longue distance terrestre, qui, combiné à nos réseaux sous-marins, offre une connectivité globale résiliente souveraine et sécurisée pour nos clients".

TP Icap Midcap souligne que les investissements annuels d'Orange sur son réseau optique longue distance "sont très significatifs".

Cette bonne nouvelle permet à l'action Ekinops de réduire légèrement ses pertes en Bourse depuis le début de l'année. Elle perd plus de 55% depuis le début de l'année : elle s'était effondrée à la mi-octobre après un avertissement sur les ventes et le départ du PDG, Didier Brédy.