Ekinops annonce convocation d’une assemblée générale mixte des actionnaires
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 18:46

* Ekinops tiendra assemblée générale mixte à Paris le 27 mai 2026.

* Vote attendu sur approbation des comptes sociaux et consolidés 2025.

* Décision soumise sur affectation du résultat 2025, avec un gain comptable de 871 257 EUR proposé en report à nouveau. * Renouvellements et nomination au conseil d’administration, dont Lionel Chmilewsky, Bpifrance Participations, Lori Gonnu. * Résolutions clés sur rachats d’actions, annulation d’actions auto-détenues, délégations d’augmentations de capital, attributions gratuites d’actions et options de souscription/achat. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ekinops SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/EB6BA1721A636BAC1E7189CCB756909A9A2488D2

