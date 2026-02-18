EKINOPS : Agenda financier de l'exercice 2026

PARIS, le 18 février 2026 – 8h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur européen leader de solutions de réseaux optiques et de cybersécurité dédiées à la connectivité et la protection des fournisseurs de services et des organisations privées et publiques, annonce son agenda financier pour son exercice 2026.

Date Publication Mercredi 11 mars 2026

(contre le 10 mars initialement prévu) Résultats annuels 2025 Mardi 21 avril 2026 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 Mercredi 27 mai 2026 Assemblée générale Jeudi 9 juillet 2026 Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 Mardi 28 juillet 2026 Résultats semestriels 2026 Mardi 13 octobre 2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 Mardi 26 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 Mercredi 17 mars 2027 Résultats annuels 2026

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.



Contact EKINOPS

contact@ekinops.com

Contact INVESTISSEURS

Mathieu Omnes

Relation investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr

Contact PRESSE

Amaury Dugast

Relation presse

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

À propos d'Ekinops

Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée ;

• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données ;

• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io et le SSE apporté par Olfeo.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997

Plus d'informations sur www.ekinops.com