 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EKINOPS : Agenda financier de l'exercice 2026
information fournie par Actusnews 18/02/2026 à 08:00

PARIS, le 18 février 2026 – 8h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI) , fournisseur européen leader de solutions de réseaux optiques et de cybersécurité dédiées à la connectivité et la protection des fournisseurs de services et des organisations privées et publiques, annonce son agenda financier pour son exercice 2026.

Date Publication
Mercredi 11 mars 2026
(contre le 10 mars initialement prévu) 		Résultats annuels 2025
Mardi 21 avril 2026 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026
Mercredi 27 mai 2026 Assemblée générale
Jeudi 9 juillet 2026 Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026
Mardi 28 juillet 2026 Résultats semestriels 2026
Mardi 13 octobre 2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026
Mardi 26 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026
Mercredi 17 mars 2027 Résultats annuels 2026

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.


Contact EKINOPS
contact@ekinops.com
Contact INVESTISSEURS
Mathieu Omnes
Relation investisseurs
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr
Contact PRESSE
Amaury Dugast
Relation presse
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74
adugast@actus.fr

À propos d'Ekinops
Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.
Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.
Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :
• Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de la technologie WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée ;
• OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données ;
• Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress, les solutions de Edge-to-Cloud Nuvla.io et le SSE apporté par Olfeo.
À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN ( Software Defined Networking ) et NFV ( Network Functions Virtualization ), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.
Ekinops dispose d'une organisation mondiale et est coté sur Euronext à Paris.
Libellé : Ekinops
Code mnémonique : EKI
Nombre d'actions composant le capital social : 27 034 997
Plus d'informations sur www.ekinops.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lGpsZ8aZapjKm21xY5tml2Rkl5hnmmOZaGaWm2lra5jHaG5mmptob5rKZnJnm2dt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96627-ekinops_cp_agenda-financier-2026_16022026-fr-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

EKINOPS
2,140 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Cap sur le cuivre pour Glencore après l'échec des discussions avec Rio Tinto
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 08:06 

    Le géant suisse des matières premières Glencore doit publier mercredi ses résultats annuels, fournissant une occasion de faire le point sur ses projets après l'échec des discussions avec Rio Tinto, en particulier dans le cuivre, un de ses grands axes de croissance. ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Hausse en vue en Europe, espoir sur la géopolitique en attendant des indicateurs
    information fournie par Reuters 18.02.2026 07:57 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi sur fond d'espoir d'un ‌règlement dans le dossier du nucléaire iranien en attendant des indicateurs clés prévus en fin de semaine alors que la saison des résultats ... Lire la suite

  • Un client pousse un chariot de supermarché dans un hypermarché Carrefour à Nice
    Carrefour vise une marge ROC de 3,5% en 2030
    information fournie par Reuters 18.02.2026 07:57 

    Carrefour a ‌dévoilé mercredi son plan stratégique à horizon 2030, ​comprenant une marge de ROC de 3,2% en 2028 et de 3,5% en 2030, le président-directeur ​général Alexandre Bompard souhaitant recentrer le groupe sur ses ​marchés en France, en Espagne ⁠et au Brésil. ... Lire la suite

  • Les pays producteurs de café, du fait du réchauffement climatique, subissent désormais chaque année plusieurs dizaines de jours supplémentaires de températures néfastes pour le précieux grain ( AFP / GREG BAKER )
    Climat: plus de chaleur est néfaste à la production de café
    information fournie par AFP 18.02.2026 07:54 

    Les pays producteurs de café, du fait du réchauffement climatique, subissent désormais chaque année plusieurs dizaines de jours supplémentaires de températures néfastes pour le précieux grain, selon un rapport publié mercredi. Les cinq principaux pays producteurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank