Ekinops: accord de distribution avec Auroz en Océanie information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 18:32









(Zonebourse.com) - Ekinops annonce la signature d'un accord avec Auroz - Pure Distribution, distributeur australien de solutions de communication unifiée, pour la distribution de ses solutions de connectivité OneAccess en Australie, Nouvelle-Zélande et Océanie.



Ce partenariat vise à accélérer la croissance régionale d'Ekinops avec des solutions réseau fabriquées en Europe, intégrant notamment voix, routage IP et SD-WAN via le système OneOS6.



Jason North, directeur d'Auroz, souligne la complémentarité de l'offre OneAccess avec les solutions existantes du groupe.





