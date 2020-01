Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ekaterini Sakellaropoulou première femme à la présidence grecque Reuters • 22/01/2020 à 11:09









ATHENES, 22 janvier (Reuters) - Ekaterini Sakellaropoulou deviendra en mars la première femme élue à la présidence de la République grecque après le feu vert du parlement grec qui a très largement approuvé mercredi la candidature de cette magistrate de carrière. Âgée de 64 ans, l'ancienne présidente du Conseil d'Etat, plus haut instance administrative de la république hellénique, succédera à Prokopis Pavlopoulos dont le mandat s'achèvera le 13 mars prochain. Proposée à cette fonction essentiellement protocolaire par Nouvelle démocratie, la formation conservatrice au pouvoir à Athènes, Ekaterini Sakellaropoulou a reçu le soutien de 261 députés sur les 300 que compte la Vouli et notamment celui des représentant de Syriza, le parti de la gauche radicale évincé du pouvoir aux législatives de juillet dernier. (Renee Maltezou, version française Nicolas Delame)

