Einride va déployer 500 camions électriques Tesla pour sa flotte nord-américaine

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Einride AB ENRD.O a annoncé mardi son intention de déployer 500 camions Tesla TSLA.O sur l'ensemble de ses opérations nord-américaines au cours des deux prochaines années, ce qui constituerait le plus grand déploiement de véhicules électriques lourds à ce jour.

L'entreprise suédoise spécialisée dans les technologies de transport de marchandises a indiqué que ce déploiement, qui débutera en septembre 2026, permettra de desservir des clients tels qu'Amazon AMZN.O sur les axes de transport de la Californie, du Texas, du New Jersey, de l'Illinois et de la Géorgie, triplant ainsi sa flotte de camions électriques.

* Ce déploiement, qui sera financé par des solutions tierces, s’effectuera par étapes jusqu’en 2028.

* Einride a précisé que son système de surveillance basé sur l’intelligence artificielle a enregistré plus de 19 millions de miles électriques à l’échelle mondiale en sept ans d’exploitation commerciale, proposant des services de transport de marchandises électriques et autonomes.

* Ce déploiement s’inscrit dans le cadre des efforts d’Einride visant à convertir environ 800 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel récurrent potentiel à long terme en capacité de transport de marchandises active, a-t-elle ajouté.

* Le directeur général, Roozbeh Charli, a déclaré que ce déploiement démontrait que l’entreprise était capable d’adapter ses opérations pour répondre à la demande des clients et reflétait l’adoption croissante des technologies de fret électrique.

* Dan Priestley, directeur de la division semi-remorques chez Tesla, a déclaré que les camions électriques permettent de réduire les coûts d'exploitation grâce à des économies de carburant, à une maintenance réduite et à une disponibilité améliorée.