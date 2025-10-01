Einride, une entreprise de camions autonomes, lève 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup suédoise de camions autonomes Einride a levé environ 100 millions de dollars lors du dernier tour de table auprès d'investisseurs, dont la société de gestion d'actifs EQT Ventures et la société d'informatique quantique IonQ IONQ.N , à une valorisation non divulguée.

La société a déclaré mercredi que ce capital lui permettra d'intensifier le déploiement de ses camions de transport autonomes, de poursuivre le développement de la technologie et d'élargir sa base de clients.

La technologie des camions autonomes promet de faire croître le secteur du fret et du transport longue distance, mais elle est confrontée à un examen réglementaire de la technologie de conduite autonome.

Les services de transport de marchandises autonomes nécessitent moins de cartographie que les autres technologies, car ils empruntent des itinéraires fixes entre des points prédéfinis, le plus souvent sur de grands axes routiers sans intersections ni piétons.

En 2021, Einride a levé 110 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que la branche de capital-risque de Maersk et l'investisseur public singapourien Temasek.

Plus tard dans l'année, l'entreprise s'est implantée sur le marché américain et a signé des contrats avec GE Appliances, le fabricant suédois de lait végétalien Oatly et le fabricant de pneus Bridgestone.