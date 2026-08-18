 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Einride prévoit une croissance plus rapide et ajoute 500 camions Tesla Semi à sa flotte
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 15:37
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours boursiers à l'ouverture du marché)

Einride AB ENRD.O a déclaré s'attendre à ce que son taux de croissance du chiffre d'affaires soit plus que doublé au second semestre et a annoncé un accord visant à ajouter 500 camions Tesla TSLA.O Semi à sa flotte, ce qui a fait bondir son cours de 12% en début de séance mardi.

La société suédoise spécialisée dans les technologies de transport de marchandises a indiqué que les premières mises en service des Tesla Semi étaient prévues en septembre.

* Einride a précisé que le déploiement des camions Tesla serait financé par des fonds tiers et devrait permettre de tripler sa flotte pour la porter à environ 750 véhicules.

* La société vise l’équilibre de ses flux de trésorerie en 2028 et une flotte d’environ 1.500 à 2.000 camions d’ici là.

* Elle prévoit que le taux de croissance de son chiffre d’affaires à taux de change constant devrait plus que doubler au second semestre 2026 par rapport à l’année précédente, à mesure que les déploiements s’accélèrent aux États-Unis et en Europe.

* "Nous arrivons à un stade où nous avons accès au matériel sous la forme que nous souhaitons et dont nous avons besoin; c’est là que le logiciel entre en jeu, pour nous permettre de déployer ce matériel de manière efficace sur l’ensemble de notre réseau", a déclaré à Reuters le directeur général Roozbeh Charli.

* Avec l'arrivée de Tesla, Einride s'approvisionne désormais auprès de cinq à six marques de camions, dont le constructeur néerlandais DAF, a précisé Charli.

* Le chiffre d’affaires d’Einride a progressé de 26% en glissement annuel, à taux de change constant, au premier semestre, grâce à l’augmentation du nombre de clients et des déploiements de flottes.

* Mais la perte nette s'est creusée pour atteindre 1,12 milliard de couronnes suédoises (117,56 millions de dollars), principalement en raison de charges ponctuelles liées à l'introduction en bourse, à la recapitalisation et à la rémunération en actions dans le cadre de son entrée au Nasdaq.

* Einride, qui s’est introduite au Nasdaq en juin via une fusion avec une société "blank check", développe des technologies de transport de marchandises électriques et autonomes. À la clôture de lundi, ses actions avaient chuté de plus de 50% depuis leur introduction en bourse.

(1 $ = 9,5273 couronnes suédoises)

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
259,4500 USD NASDAQ -0,71%
EINRIDE SP ADS
5,7300 USD NASDAQ -6,98%
TESLA
336,8700 USD NASDAQ -0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,54 +0,23%
CAC 40
8 509,36 -0,82%
Or
4 339,73 +0,12%
BIOPHYTIS
0,1318 +38,74%
TOTALENERGIES
76,9 +1,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank