Einride prévoit une croissance plus rapide et ajoute 500 camions Tesla Semi à sa flotte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours boursiers à l'ouverture du marché)

Einride AB ENRD.O a déclaré s'attendre à ce que son taux de croissance du chiffre d'affaires soit plus que doublé au second semestre et a annoncé un accord visant à ajouter 500 camions Tesla TSLA.O Semi à sa flotte, ce qui a fait bondir son cours de 12% en début de séance mardi.

La société suédoise spécialisée dans les technologies de transport de marchandises a indiqué que les premières mises en service des Tesla Semi étaient prévues en septembre.

* Einride a précisé que le déploiement des camions Tesla serait financé par des fonds tiers et devrait permettre de tripler sa flotte pour la porter à environ 750 véhicules.

* La société vise l’équilibre de ses flux de trésorerie en 2028 et une flotte d’environ 1.500 à 2.000 camions d’ici là.

* Elle prévoit que le taux de croissance de son chiffre d’affaires à taux de change constant devrait plus que doubler au second semestre 2026 par rapport à l’année précédente, à mesure que les déploiements s’accélèrent aux États-Unis et en Europe.

* "Nous arrivons à un stade où nous avons accès au matériel sous la forme que nous souhaitons et dont nous avons besoin; c’est là que le logiciel entre en jeu, pour nous permettre de déployer ce matériel de manière efficace sur l’ensemble de notre réseau", a déclaré à Reuters le directeur général Roozbeh Charli.

* Avec l'arrivée de Tesla, Einride s'approvisionne désormais auprès de cinq à six marques de camions, dont le constructeur néerlandais DAF, a précisé Charli.

* Le chiffre d’affaires d’Einride a progressé de 26% en glissement annuel, à taux de change constant, au premier semestre, grâce à l’augmentation du nombre de clients et des déploiements de flottes.

* Mais la perte nette s'est creusée pour atteindre 1,12 milliard de couronnes suédoises (117,56 millions de dollars), principalement en raison de charges ponctuelles liées à l'introduction en bourse, à la recapitalisation et à la rémunération en actions dans le cadre de son entrée au Nasdaq.

* Einride, qui s’est introduite au Nasdaq en juin via une fusion avec une société "blank check", développe des technologies de transport de marchandises électriques et autonomes. À la clôture de lundi, ses actions avaient chuté de plus de 50% depuis leur introduction en bourse.

(1 $ = 9,5273 couronnes suédoises)