Einride filialise son activité de design
24/02/2026

La startup suédoise de camions auto-conduits Einride a annoncé mardi qu'elle avait filialisé son activité de design et vendu une participation majoritaire dans la nouvelle société à Navisalma Design.

"Einride conservera une participation minoritaire dans la société", a indiqué la société dans un communiqué.

Navisalma Design est un nouveau studio de design fondé par Linnea Kornehed, cofondatrice d'Einride.

Un porte-parole d'Einride a déclaré que la cession n'aurait pas d'incidence sur le projet de la société d'entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec Legato Merger Corp III LEGT.A dans le cadre d'une transaction évaluant la société à 1,8 milliard de dollars.

