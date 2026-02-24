Einride filialise son activité de design

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 1 et 3, commentaire du porte-parole de l'entreprise au paragraphe 4)

La startup suédoise de camions auto-conduits Einride a annoncé mardi qu'elle avait filialisé son activité de design et vendu une participation majoritaire dans la nouvelle société à Navisalma Design.

"Einride conservera une participation minoritaire dans la société", a indiqué la société dans un communiqué.

Navisalma Design est un nouveau studio de design fondé par Linnea Kornehed, cofondatrice d'Einride.

Un porte-parole d'Einride a déclaré que la cession n'aurait pas d'incidence sur le projet de la société d'entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec Legato Merger Corp III LEGT.A dans le cadre d'une transaction évaluant la société à 1,8 milliard de dollars.