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Einride étend son partenariat avec Nvidia afin de déployer un modèle de raisonnement basé sur l'IA pour les camions autonomes
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 12:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de camions autonomes Einride X3Wy.F a annoncé mercredi qu'elle allait étendre son partenariat avec Nvidia NVDA.O en testant le modèle de raisonnement IA du fabricant de puces, Alpamayo, dans ses véhicules autonomes, dans le but d'accélérer le déploiement des services de fret autonomes tout en réduisant les coûts de développement.

Alpamayo est le modèle de vision, de langage et d’action de Nvidia, capable d’interpréter les environnements de conduite, de recommander des actions au véhicule et d’expliquer son raisonnement.

* L’entreprise suédoise a indiqué qu’elle prévoyait de devenir le premier opérateur de transport routier à déployer Alpamayo, en adaptant le modèle à l’aide des données collectées lors de ses opérations de fret commercial.

* Einride a indiqué que cette technologie pourrait contribuer à raccourcir les cycles de développement et faciliter l’extension des capacités de conduite autonome à de nouveaux types de véhicules et de nouveaux itinéraires, une évaluation en conditions réelles sur route étant prévue pour le second semestre 2027

* Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une collaboration plus large avec Nvidia annoncée en septembre, portant sur la conduite autonome, les systèmes de sécurité et l’entraînement des modèles d’IA.

* Les entreprises testeront dans un premier temps Alpamayo en “mode fantôme”, dans lequel le modèle fonctionne en parallèle des systèmes existants sans prendre le contrôle du véhicule, ce qui permettra de comparer ses décisions à celles du logiciel de conduite d’Einride et d’un conducteur humain

* Cette annonce fait suite au lancement par Einride en septembre , de ce qu’elle a présenté comme le premier camion autonome sans cabine circulant en service régulier sur les routes publiques en Allemagne, pour le transport de marchandises destinées à la chaîne de supermarchés Lidl

* Einride figurait parmi plusieurs entreprises européennes de mobilité mises en avant mercredi par Nvidia pour leurs applications de véhicules autonomes sur la plateforme Nvidia Hyperion, aux côtés de Mercedes-Benz, Volkswagen Véhicules Utilitaires et Bolt

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