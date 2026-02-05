Eikon Therapeutics évaluée à 860 millions de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions du développeur de médicaments Eikon Therapeutics EIKN.O ont ouvert 5,28% en dessous de leur prix d'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, évaluant la société à environ 860,3 millions de dollars.