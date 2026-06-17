 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EigenQ va entrer en bourse dans le cadre d'une opération avec une SPAC évaluée à 3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EigenQ va entrer en bourse par le biais d'une fusion avec la société à chèque en blanc Silicon Valley Acquisition SVAQ.O , dans le cadre d'une opération qui valorise l'entreprise de technologie quantique à environ 3 milliards de dollars, ont-ils annoncé mercredi.

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 449,24 +0,02%
Pétrole Brent
79,67 +0,42%
2CRSI
44,5 -2,80%
SOCIETE GENERALE
77,94 +0,98%
TOTALENERGIES
72,68 -0,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank