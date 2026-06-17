EigenQ va entrer en bourse dans le cadre d'une opération avec une SPAC évaluée à 3 milliards de dollars

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EigenQ va entrer en bourse par le biais d'une fusion avec la société à chèque en blanc Silicon Valley Acquisition SVAQ.O , dans le cadre d'une opération qui valorise l'entreprise de technologie quantique à environ 3 milliards de dollars, ont-ils annoncé mercredi.