Eiffel Investment lance un fonds axé sur les obligations vertes

Eiffel Investment annonce le lancement d’une nouvelle stratégie obligataire avec le fonds Eiffel Short Term Green Bonds. Ce véhicule va principalement investir dans des obligations vertes de maturité courte émises par des entreprises des pays développés. Dans le détail, le fonds devra détenir des obligations vertes ou des obligations vertes et sociales à 75% de son portefeuille au minimum, avec une priorité pour les émetteurs Investment Grade .

La société de gestion pourra également cibler des obligations à haut rendement jusqu’à 20% de son actif, mais également des obligations non notées jusqu’à 10%. La somme de ces obligations ne peut toutefois pas dépasser 20?%. Au total, le véhicule ambitionne un portefeuille entièrement investi dans les investissements durables afin de financer des projets de transition énergétique et environnementale.

Géré par Emmanuel Weyd et Guillaume Truttmann, le fonds est notamment classé Article 9 du règlement SFDR (règlement sur la publication d’informations extra-financières). La stratégie repose sur une gestion active dont l’indice de référence est seulement utilisé à titre de comparaison, mais l’objectif est tout de même de réaliser une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indice de référence (Ester capitalisé +0,10%).

Au 31 décembre 2025, Eiffel Investment disposait de plus de 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Bastien Boname