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Eiffage va prendre 74,9 % de Hand & Werk en Allemagne
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 17:51

Eiffage, au travers de Salvia, filiale allemande d'Eiffage Énergie Systèmes, va prendre 74,9 %, de Hand & Werk, entreprise spécialisée dans les projets de data centers en Allemagne.

Cette société propose une offre clés en main pour les data centers allant de la conception réalisation des installations techniques du bâtiment à la maintenance des équipements.

Hand & Werk a réalisé un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros en 2025.

Cette nouvelle acquisition permet à Eiffage Énergie Systèmes de se développer sur le marché allemand des data centers, un segment en forte croissance porté par la demande en infrastructures numériques.

Cette prise de participation permettra également à Eiffage Énergie Systèmes d'accroître ses activités de maintenance et de services auprès des opérateurs de data centers.

L'opération devrait être finalisée courant 2026.

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