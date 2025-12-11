 Aller au contenu principal
Eiffage va intégrer le CAC 40, exclusion d'Edenred
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 19:05

Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Eiffage FOUG.PA au CAC 40 .FCHI , indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Edenred EDEN.PA en est exclu.

Euronext a annoncé aussi l'exclusion de Mersen CBLP.PA et Planisware PLNW.PA du SBF 120 .SBF120 et l'inclusion Nanobiotix NANOB.PA et Lisi GFII.PA à l'indice.

Ces changements seront effectifs à compter du 22 décembre 2025, précise le communiqué d'Euronext.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
8 085,76 Pts Euronext Paris +0,79%
EDENRED
18,4550 EUR Euronext Paris +1,91%
EIFFAGE
121,4000 EUR Euronext Paris +1,76%
EURONEXT
122,5000 EUR Euronext Paris -1,61%
LISI
49,1000 EUR Euronext Paris +0,51%
MERSEN
22,0000 EUR Euronext Paris +2,56%
NANOBIOTIX
19,9000 EUR Euronext Paris +3,11%
PLANISWARE
21,1000 EUR Euronext Paris +0,96%
SBF 120
6 110,73 Pts Euronext Paris +0,80%
