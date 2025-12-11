Eiffage va intégrer le CAC 40, exclusion d'Edenred

Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Eiffage FOUG.PA au CAC 40 .FCHI , indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Edenred EDEN.PA en est exclu.

Euronext a annoncé aussi l'exclusion de Mersen CBLP.PA et Planisware PLNW.PA du SBF 120 .SBF120 et l'inclusion Nanobiotix NANOB.PA et Lisi GFII.PA à l'indice.

Ces changements seront effectifs à compter du 22 décembre 2025, précise le communiqué d'Euronext.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)