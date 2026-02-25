 Aller au contenu principal
Eiffage sur des perspectives favorables pour 2026
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 18:13

Le groupe de construction et de concessions a dévoilé un résultat net part du Groupe de 1,02 milliard d'euros, quasi stable sur un an, au titre de son exercice 2025.

Le résultat opérationnel courant progresse de 5,3% à 2,6MdsEUR, malgré une hausse de 60MEUR de la charge IFRS 2 liée à l'augmentation de capital réservée aux salariés. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 10,3%, contre 10,6% en 2024.

Le chiffre d'affaires consolidé atteint 25,3 MdsEUR en 2025, en hausse de 8,% en données publiées et de 4,8% à périmètre et change constants.

Les Travaux progressent de 9,2% à 21,3 milliards d'euros ( 5,3% pcc), portés par la forte dynamique en Europe hors de France ( 16,6%). La part de l'international atteint désormais 42% de l'activité des Travaux, dont 13% en Allemagne (2,8 MdsEUR).

Dans la Construction, l'activité renoue avec la croissance ( 2,7% à 4,1 MdsEUR), soutenue par la réhabilitation tertiaire et résidentielle, notamment grâce à la montée en puissance du contrat Nové, dans un contexte toujours difficile pour le logement neuf. L'immobilier recule en revanche de 15,5% à 0,6 MdEUR, malgré une légère hausse des réservations à 2 259 unités.

Au 31 décembre 2025, le carnet de commandes ressort à 5,6 MdsEUR, en progression de 3% sur un an.

Porté par un carnet de commandes des Travaux de 29,9 milliards d'euros ( 3%), Eiffage aborde 2026 avec confiance. Le groupe anticipe une activité globalement stable dans les Infrastructures et la Construction, et encore en croissance chez Énergie Systèmes, mais à un rythme plus modéré qu'en 2025.

La marge opérationnelle est attendue en hausse, tandis que les Concessions devraient afficher une légère progression de leur chiffre d'affaires et de leur résultat. Le résultat net part du Groupe est également prévu en augmentation.

Un dividende de 4,80 EUR par action, en hausse de 0,10 EUR, sera proposé au titre de 2025.

