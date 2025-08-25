 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 846,50
-1,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage, Spie... Les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 25/08/2025 à 18:27

(AOF) - Eiffage

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu trois nouvelles acquisitions en Espagne au cours de l'été. Elle a racheté la société CVS spécialisée dans les solutions de réfrigération pour l'industrie et le tertiaire, ainsi que dans les systèmes de détection et protection incendies. En 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. En parallèle, Eiffage Énergie Systèmes a acquis deux sociétés dans l'objectif de disposer d'une couverture nationale sur le marché des systèmes de contrôle et de gestion centralisée des bâtiments.

Entech

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Klea Holding

Klea Holding a procédé au rachat et à l'annulation d’un peu plus de 20 millions de bons de souscription d’action (BSA) Park en circulation pour un montant total de 462 885 euros. " Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à limiter la dilution de ses actionnaires, et confirme que la société ne dépend pas de ces financements pour son développement. " explique le groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs

Spie

Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de Voets & Donkers Koeltechniek B.V. et VND Technical Services B.V. Grâce à cette acquisition stratégique, Spie renforce son expertise dans les domaines des installations de refroidissement industriel, des systèmes de traitement de l’air, des pompes à chaleur, de l’automatisation industrielle et de l’ingénierie des équipements de procédés. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

Valeurs associées

EIFFAGE
119,1000 EUR Euronext Paris -5,40%
ENTECH
8,8000 EUR Euronext Paris +2,92%
KLEA HOLDING (ex VISIOMED)
0,2130 EUR Euronext Paris +1,43%
SPIE
50,2000 EUR Euronext Paris -3,65%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2025 à 18:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

