Eiffage, Spie... Les valeurs à suivre demain à Paris

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu trois nouvelles acquisitions en Espagne au cours de l'été. Elle a racheté la société CVS spécialisée dans les solutions de réfrigération pour l'industrie et le tertiaire, ainsi que dans les systèmes de détection et protection incendies. En 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. En parallèle, Eiffage Énergie Systèmes a acquis deux sociétés dans l'objectif de disposer d'une couverture nationale sur le marché des systèmes de contrôle et de gestion centralisée des bâtiments.
La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Klea Holding a procédé au rachat et à l'annulation d’un peu plus de 20 millions de bons de souscription d’action (BSA) Park en circulation pour un montant total de 462 885 euros. " Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à limiter la dilution de ses actionnaires, et confirme que la société ne dépend pas de ces financements pour son développement. " explique le groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs
Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de Voets & Donkers Koeltechniek B.V. et VND Technical Services B.V. Grâce à cette acquisition stratégique, Spie renforce son expertise dans les domaines des installations de refroidissement industriel, des systèmes de traitement de l’air, des pompes à chaleur, de l’automatisation industrielle et de l’ingénierie des équipements de procédés. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.
