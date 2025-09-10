Eiffage signe un contrat pour deux unités de valorisation énergétique des déchets
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 18:20
Le montant global du marché est de 132 millions d'euros (Eiffage 60 % et NGE 40 %).
Le contrat comprend la modernisation, en conception-construction, de l'unité de valorisation énergétique de Bessières et les travaux de génie civil de la nouvelle unité de valorisation énergétique de Toulouse d'une capacité de 240 000 tonnes par an.
Les deux unités de valorisation énergétique permettront de maximiser la production d'énergie, en délivrant plus de 220 GWh par an d'électricité et plus de 360 GWh par an de chaleur soit la valorisation des déchets ménagers résiduels de plus d'un million d'habitants du territoire.
' Ce nouveau marché permet à Eiffage Génie Civil de conforter son expertise en matière d'unité de traitement des déchets. À travers ce nouveau contrat, c'est également notre aptitude à prendre en charge de grands projets structurants pour l'avenir des territoires qui est mise en avant. ' a déclaré Guillaume Sauvé, président d'Eiffage Génie Civil et d'Eiffage Métal.
Valeurs associées
|111,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,74%
A lire aussi
-
Le Rassemblement national ne veut pas censurer immédiatement le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais attend une "rupture" avec la politique menée jusqu'ici, a expliqué son président Jordan Bardella mercredi à Strasbourg. Le parti d'extrême droite ne ... Lire la suite
-
Au coeur du jeu politique, le Parti socialiste met la pression sur Sébastien Lecornu, proche d'Emmanuel Macron, et pose de strictes conditions pour ne pas le censurer, alors que La France insoumise l'accuse déjà de jouer les supplétifs de la macronie. Le patron ... Lire la suite
-
Kering et la société d'investissement Mayhoola ont annoncé mercredi que la répartition actuelle du capital social de Valentino resterait inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt. Selon un communiqué, les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a fini en légère hausse mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française. Le CAC 40 a pris 0,15%, à 7.761,32 points, en hausse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer