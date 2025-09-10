 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 762,00
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eiffage signe un contrat pour deux unités de valorisation énergétique des déchets
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 18:20

(Zonebourse.com) - Eiffage et NGE ont signé un contrat avec Suez pour réaliser le génie civil de deux unités de valorisation énergétique des déchets du territoire toulousain et du nord de la Haute-Garonne.

Le montant global du marché est de 132 millions d'euros (Eiffage 60 % et NGE 40 %).

Le contrat comprend la modernisation, en conception-construction, de l'unité de valorisation énergétique de Bessières et les travaux de génie civil de la nouvelle unité de valorisation énergétique de Toulouse d'une capacité de 240 000 tonnes par an.

Les deux unités de valorisation énergétique permettront de maximiser la production d'énergie, en délivrant plus de 220 GWh par an d'électricité et plus de 360 GWh par an de chaleur soit la valorisation des déchets ménagers résiduels de plus d'un million d'habitants du territoire.

' Ce nouveau marché permet à Eiffage Génie Civil de conforter son expertise en matière d'unité de traitement des déchets. À travers ce nouveau contrat, c'est également notre aptitude à prendre en charge de grands projets structurants pour l'avenir des territoires qui est mise en avant. ' a déclaré Guillaume Sauvé, président d'Eiffage Génie Civil et d'Eiffage Métal.


Valeurs associées

EIFFAGE
111,0000 EUR Euronext Paris +1,74%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

