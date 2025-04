Eiffage: signe un contrat de 33,3 ME en Espagne information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 18:29









(CercleFinance.com) - Eiffage a remporté le contrat de conception et de construction du nouveau circuit urbain de Formule 1 de Madrid en Espagne, baptisé Madring.



Le montant total du marché est de 83,2 millions d'euros (la part d'Eiffage est de 33,3 millions).



Le marché comprend la réalisation complète des infrastructures temporaires, incluant les phases de construction, montage et démontage, ainsi que la remise en état des voiries publiques à l'issue de chaque édition, ainsi que la création de nouvelles chaussées et la mise en place d'équipements spécifiques aux évènements sportifs.



Le projet est situé au nord-est de la capitale.



Les travaux débuteront en avril 2026 et s'achèveront à l'été 2026, en vue de la tenue du premier Grand Prix d'Espagne.





Valeurs associées EIFFAGE 113,900 EUR Euronext Paris +0,31%