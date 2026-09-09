Eiffage signe un contrat avec Neomat CAM pour la construction d'une usine de batteries de véhicules électriques

Neomat CAM a attribué au groupement porté par Eiffage le contrat pour les travaux de terrassement et de construction des bâtiments de la future usine Neomat CAM de fabrication de composants de matériaux actifs de cathode (CAM), destinés aux batteries de véhicules électriques.

Ce projet industriel, représentant un investissement de près de 500 millions d'euros, s'inscrit dans la dynamique d'industrialisation du territoire dunkerquois et dans le développement de la filière européenne des batteries pour véhicules électriques.

Le groupement composé d'Eiffage Génie Civil (mandataire), d'Eiffage Construction, d'Eiffage Métal, d'Eiffage Route, ainsi que des entreprises Bemaco et Ramery, assurera la réalisation de l'usine d'une surface totale de près de 60 000 m2 qui comprendra notamment un atelier de 45 000 m2, un entrepôt de

5 900 m2, une station de traitement d'eau industrielle de 5 650 m2 et une zone utilités de 2 500 m2.

Les travaux nécessiteront 37 000 m³ de béton via une centrale installée sur le site, environ 3 000 tonnes d'armatures ainsi que 6 200 tonnes d'acier pour la charpente métallique, majoritairement en provenance de France et d'Europe.

Pour Guillaume Sauvé, président d'Eiffage Génie Civil et d'Eiffage Métal : "ce nouveau projet est une illustration concrète de notre engagement à bâtir, aux côtés de nos partenaires industriels, une souveraineté européenne forte dans le domaine stratégique des batteries électriques."