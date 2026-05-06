information fournie par Reuters • 06/05/2026 à 17:50

Eiffage se voit confier par SNCF Réseau les ouvrages de la ligne Amiens–Laon

Eiffage SA FOUG.PA :

* SNCF RÉSEAU CONFIE À EIFFAGE LA RÉALISATION DES OUVRAGES DE LA LIGNE AMIENS – LAON

* LE MARCHÉ PORTE SUR 3 ANNÉES ET DEMIE ET S’ÉLÈVE À PLUS DE EUR 70 MLNS

* DÉMARRAGE DE LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES EN 2027, MISE EN SERVICE DU RACCORDEMENT EN FÉVRIER 2029

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(Rédaction de Gdansk)