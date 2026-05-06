Eiffage se voit confier par SNCF Réseau les ouvrages de la ligne Amiens–Laon

Eiffage SA FOUG.PA :
* SNCF RÉSEAU CONFIE À EIFFAGE LA RÉALISATION DES OUVRAGES DE LA LIGNE AMIENS – LAON
* LE MARCHÉ PORTE SUR 3 ANNÉES ET DEMIE ET S’ÉLÈVE À PLUS DE EUR 70 MLNS
* DÉMARRAGE DE LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES EN 2027, MISE EN SERVICE DU RACCORDEMENT EN FÉVRIER 2029
Texte original [https://tinyurl.com/yejzn9m6] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
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