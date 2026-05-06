 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eiffage se voit confier par SNCF Réseau les ouvrages de la ligne Amiens–Laon
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 17:50

Eiffage SA FOUG.PA :

* SNCF RÉSEAU CONFIE À EIFFAGE LA RÉALISATION DES OUVRAGES DE LA LIGNE AMIENS – LAON

* LE MARCHÉ PORTE SUR 3 ANNÉES ET DEMIE ET S’ÉLÈVE À PLUS DE EUR 70 MLNS

* DÉMARRAGE DE LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES EN 2027, MISE EN SERVICE DU RACCORDEMENT EN FÉVRIER 2029

Texte original [https://tinyurl.com/yejzn9m6] Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EIFFAGE
142,7000 EUR Euronext Paris +3,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank