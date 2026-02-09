Eiffage, Sanofi, STMicroelectronics... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

(AOF) - Beneteau

Le fabricant de bateaux livrera son chiffre d'affaires annuel 2025.

Capgemini

Capgemini a annoncé l'extension de son partenariat stratégique avec Google Cloud. Dans ce cadre, Capgemini accompagnera ses clients dans l'adoption des technologies d'IA de pointe de Google Cloud, notamment Vertex AI et Gemini Enterprise.

Delfingen

La société spécialisée dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Eiffage

Le groupe a annoncé, via sa filiale Energie Systèmes, avoir conclu un accord en vue d'acquérir 70% du capital de Quercy Réfrigération, une société française spécialisée dans le froid industriel, principalement au service de la filière agroalimentaire.

Precia

Le conseil de surveillance du groupe Precia a décidé de ne pas reconduire le mandat de Frédéric Mey au poste de président du directoire, alors que son mandat arrivait à échéance.

Rougier

Rougier a annoncé un chiffre d'affaires consolidé estimé de 75,5 millions d'euros, en retrait de 20,5% par rapport à 2024. Ce repli explique le groupe est lié à la baisse de la demande mondiale et des niveaux de prix bas, ainsi que des facteurs exogènes ayant fortement affecté l'activité de certaines filiales du groupe.

Sanofi

Sanofi annonce que la FDA américaine a accordé une désignation de traitement innovante à Wayrilz pour le traitement des patients atteints d'anémie hémolytique auto-immune à anticorps chauds (AHAIc).

Stellantis

Selon l'agence Reuters citant des sources syndicales italiennes, ACC (Automative Cells Co), coentreprise à parts égales de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz, a mis un terme à ses projets de gigafactories en Allemagne et en Italie.

STMicroelectronics

STMicroelectronics fait part d'une collaboration stratégique élargie avec Amazon Web Services (AWS) via un engagement commercial pluriannuel de plusieurs milliards de dollars couvrant plusieurs catégories de produits.

Société Générale

Société Générale a annoncé vendredi soir l'achèvement de son programme de rachat d'actions à des fins d'annulation lancé le 19 novembre 2025. Dans ce cadre, le groupe bancaire a racheté 15 170 791 actions qui seront ultérieurement annulées.