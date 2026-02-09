 Aller au contenu principal
Eiffage, Sanofi, STMicroelectronics... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 09/02/2026 à 08:55

(AOF) - Beneteau

Le fabricant de bateaux livrera son chiffre d'affaires annuel 2025.

Capgemini

Capgemini a annoncé l'extension de son partenariat stratégique avec Google Cloud. Dans ce cadre, Capgemini accompagnera ses clients dans l'adoption des technologies d'IA de pointe de Google Cloud, notamment Vertex AI et Gemini Enterprise.

Delfingen

La société spécialisée dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Eiffage

Le groupe a annoncé, via sa filiale Energie Systèmes, avoir conclu un accord en vue d'acquérir 70% du capital de Quercy Réfrigération, une société française spécialisée dans le froid industriel, principalement au service de la filière agroalimentaire.

Precia

Le conseil de surveillance du groupe Precia a décidé de ne pas reconduire le mandat de Frédéric Mey au poste de président du directoire, alors que son mandat arrivait à échéance.

Rougier

Rougier a annoncé un chiffre d'affaires consolidé estimé de 75,5 millions d'euros, en retrait de 20,5% par rapport à 2024. Ce repli explique le groupe est lié à la baisse de la demande mondiale et des niveaux de prix bas, ainsi que des facteurs exogènes ayant fortement affecté l'activité de certaines filiales du groupe.

Sanofi

Sanofi annonce que la FDA américaine a accordé une désignation de traitement innovante à Wayrilz pour le traitement des patients atteints d'anémie hémolytique auto-immune à anticorps chauds (AHAIc).

Stellantis

Selon l'agence Reuters citant des sources syndicales italiennes, ACC (Automative Cells Co), coentreprise à parts égales de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz, a mis un terme à ses projets de gigafactories en Allemagne et en Italie.

STMicroelectronics

STMicroelectronics fait part d'une collaboration stratégique élargie avec Amazon Web Services (AWS) via un engagement commercial pluriannuel de plusieurs milliards de dollars couvrant plusieurs catégories de produits.

Société Générale

Société Générale a annoncé vendredi soir l'achèvement de son programme de rachat d'actions à des fins d'annulation lancé le 19 novembre 2025. Dans ce cadre, le groupe bancaire a racheté 15 170 791 actions qui seront ultérieurement annulées.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BENETEAU
7,9600 EUR Euronext Paris +0,19%
CAPGEMINI
115,7000 EUR Euronext Paris +0,26%
DELFINGEN
35,2000 EUR Euronext Paris +1,73%
EIFFAGE
133,7000 EUR Euronext Paris -0,45%
ROUGIER S.A.
14,8000 EUR Euronext Paris -1,33%
SANOFI
80,4800 EUR Euronext Paris +0,15%
SOCIETE GENERALE
72,1800 EUR Euronext Paris -0,55%
STMICROELECTRONICS
25,9450 EUR Euronext Paris +4,24%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/02/2026 à 08:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA.

Ainsi, en dépit des liens capitalistiques liant BOURSORAMA à la société émettrice des instruments financiers mentionnés dans cette analyse, le lecteur est informé que Boursorama ne constate aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées.

