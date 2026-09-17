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Eiffage renforce sa présence dans l'éolien offshore en Allemagne
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 17:51
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La société, via sa filiale belge Smulders, a remporté un deuxième contrat majeur auprès de l'opérateur allemand 50Hertz pour la construction d'une station de conversion offshore de 2 GW en mer du Nord. Attribué à la co-entreprise NSORe, détenue à parts égales par Smulders et Neptun Werft, ce marché concerne le projet LanWin3 et fait suite à un premier contrat similaire décroché en juin 2026 pour LanWin6.

En partenariat avec Siemens Energy, qui fournira les équipements haute tension, NSORe assurera la conception, la construction, l'installation et la mise en service de la plateforme. Les principaux éléments seront fabriqués en Allemagne et aux Pays-Bas.

Ces deux projets doivent contribuer à acheminer vers le réseau allemand d'importants volumes d'électricité éolienne produite en mer du Nord et confortent la position de NSORe sur le marché des infrastructures offshore.

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