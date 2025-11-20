information fournie par Reuters • 20/11/2025 à 18:08

Eiffage remporte un second contrat sur le circuit urbain de Madrid

Eiffage SA FOUG.PA :

* REMPORTE UN SECOND CONTRAT SUR LE CIRCUIT URBAIN DE MADRID

* LES TRAVAUX D’EXTENSION DES PAVILLONS 1 ET 2 DU PARC DES EXPOSITIONS IFEMA MADRID

* LE MONTANT DE CE MARCHÉ S’ÉLÈVE À 68 MLNS D’EUROS

(Rédaction de Gdansk)