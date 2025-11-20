 Aller au contenu principal
Eiffage remporte un second contrat sur le circuit urbain de Madrid
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 18:08

Eiffage SA FOUG.PA :

* REMPORTE UN SECOND CONTRAT SUR LE CIRCUIT URBAIN DE MADRID

* LES TRAVAUX D’EXTENSION DES PAVILLONS 1 ET 2 DU PARC DES EXPOSITIONS IFEMA MADRID

* LE MONTANT DE CE MARCHÉ S’ÉLÈVE À 68 MLNS D’EUROS

Pour plus de détails, cliquez sur FOUG.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EIFFAGE
112,1000 EUR Euronext Paris -0,93%
