Eiffage remporte un second contrat pour une station de conversion offshore en Allemagne

Eiffage SA FOUG.PA :

* EIFFAGE REMPORTE UN SECOND CONTRAT POUR UNE STATION DE CONVERSION OFFSHORE EN ALLEMAGNE

* CONTRAT ATTRIBUÉ PAR 50HERTZ À LA FILIALE BELGE D'EIFFAGE, SMULDERS, MEMBRE DE LA CO-ENTRERPRISE NSORE

Texte original https://tinyurl.com/yspnjvwd

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(Rédaction de Gdansk)